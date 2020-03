‘Ajax wordt concreet na mededeling Tagliafico en meldt zich in Spanje'

Ajax moet rekening houden met het vertrek van Nicolás Tagliafico, die in gesprek met Olé aangeeft dat hij openstaat voor een nieuw avontuur elders. De Amsterdamse club ziet Pablo Pérez als mogelijke opvolger van de Argentijnse linksback. Marca meldt maandag dat Ajax reeds contact heeft opgenomen met Implica-T, het makelaarskantoor dat de belangen behartigt van de negentienjarige verdediger van Sevilla.

Volgens Estadio Deportivo wordt Pérez ook gevolgd door RB Leipzig en Manchester City, met de toevoeging dat Ajax momenteel het meest concreet is voor de jongeling. El Desmarque bracht de Amsterdammers in februari voor de eerste keer in verband met de vleugelverdediger van Sevilla. Pérez, wiens contract in Spanje doorloopt tot medio 2021, heeft een ontsnappingclausule in zijn huidige verbintenis staan die volgens Marca ‘meer dan betaalbaar’ is voor belangstellende clubs.

De clubleiding van Sevilla weet dat de interesse in Pérez gestaag groeit. Technisch directeur Monchi wil binnenkort om de tafel met de linksback om over een nieuw contract bij los Rojiblancos te praten. Trainer Julen Lopetegui is in ieder geval gecharmeerd van Pérez, die kort voor de coronacrisis bij de wedstrijdselectie werd gehaald voor het competitieduel met Getafe. Speeltijd was de door Ajax begeerde flankspeler, tevens speler van Spanje Onder-19, echter niet gegund.

Ajax haalde Lisandro Martínez vorig jaar zomer binnen als beoogde nieuwe linksback, maar de Argentijnse aanwinst maakt dit seizoen voornamelijk zijn minuten als controlerende middenvelder en als centrale verdediger. Manchester City denkt aan Pérez vanwege het mogelijke vertrek van Angeliño, die dit seizoen wordt uitgeleend aan RB Leipzig. De Duitsers, eveneens geïnteresseerd in Pérez, hebben een koopoptie in de huurovereenkomst met the Citizens laten opnemen.