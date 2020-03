Wat is er gebeurd met het bizarre standbeeld van Cristiano Ronaldo?

Als voetballer is het een enorme eer om een standbeeld te krijgen voor bewezen diensten voor club of land. Enkele van de beste spelers uit de geschiedenis zijn op die manier vereeuwigd en op 29 maart 2017, exact drie jaar geleden, kreeg ook vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar Cristiano Ronaldo een bronzen beeld. De buste op het naar hem vernoemde vliegveld van Madeira zorgde echter voor grote hilariteit omdat absoluut niet leek op de Portugese wereldster. Nog steeds kan iedereen zich het inmiddels verwijderde beeld moeiteloos voor de geest halen, maar wat is er van terecht gekomen? Spoiler alert: het beeld is niet vernietigd.

Het veelvuldig bekritiseerde kunstwerk is ontworpen door Emanuel Santos, die bij de onthulling van het beeld naast zijn grote idool stond. Ronaldo zei diplomatiek ‘vereerd’ te zijn, maar zijn gezicht straalde iets anders uit. Santos gaf in eerste instantie ook zich niets aan te trekken van de kritiek op zijn werk en trok een muur op om zich te verdedigen. “Zelfs Jezus kon niet iedereen tevreden stellen”, meldde hij in een onderhoud met Globo Sports. “Het is een kwestie van smaak. Het is niet zo simpel als het lijkt.”

De nu 43-jarige amateurkunstenaar geldt als een groot bewonderaar van de spits van Juventus en gebruikte foto’s die hij online had gevonden om de spits na te maken. In drie weken tijd creëerde hij de buste die hem in één klap wereldberoemd maakte. “Het gaat uiteindelijk om de impact die dit werk genereert. Er is altijd een mogelijkheid om het verschil te maken. Ik was voorbereid op de reacties”, stelde hij, al gaf hij later toe dat het hem en zijn gezin ‘veel verdriet’ heeft bezorgd.

De website Bleacher Report bood hem een jaar na zijn flater een kans op eerherstel en daagde hem uit een nieuwe versie te maken. Santos ging op het aanbod in en in een emotioneel interview vertelde hij dat hij geïsoleerd was geraakt door de snoeiharde kritiek op zijn werk. “Ik wilde niemand meer spreken. Het was vreselijk om door te maken. Ik ga deze uitdaging aan om mijn zoon te laten zien dat je gewoon door moet zetten als je ergens van houdt; dat hij zich nooit moet laten afstoppen door negatieve kritiek.”

Uiteindelijk koos de kunstenaar bij zijn tweede poging voor een meer natuurgetrouwe versie, waarmee hij in de comments lovende kritieken kreeg. Daarmee kreeg de zichtbaar opgeluchte Santos zijn eerherstel, maar zijn originele werk bleef staan op het vliegveld van Madeira. Drie maanden later werd het beeld echter alsnog zonder al te veel poespas vervangen door een werk van een anonieme Spaanse beeldhouwer. Dit gebeurde naar verluidt op aandringen van Ronaldo’s familie, dat via het CR7 Museum een beroep deed op de directeur van het vliegveld.

Diario de Noticas Madeira sprak met Duarte Ferreira en namens de luchthaven bevestigde hij het volgende aan het lokale medium. “Het museum heeft ons gevraagd het beeld te verwijderen en deze buste terug te plaatsen als een hommage aan de sporter.” Ronaldo is op het eiland geboren en komt er nog altijd geregeld om zijn familie te bezoeken. De bronzen buste van Santos komt hij in ieder geval niet meer tegen op de luchthaven, al is dat volgens Ferreira niet vernietigd. “We hebben het nieuwe beeld neergezet en het vorige kunstwerk hebben we veilig opgeslagen.”