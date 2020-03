Lampard gewaarschuwd: ‘De komst van Hakim Ziyech is niet genoeg’

Jiri Jarosik is onder de indruk van de prestaties van Frank Lampard in zijn eerste seizoen als manager van Chelsea, maar de voormalig middenvelder van the Blues denkt dat de trainer komende zomer gerichte aankopen moet doen om zich te kunnen mengen in de titelstrijd. De club uit Londen versterkte zich al met Hakim Ziyech, maar Jarosik is van mening dat alleen het aantrekken van de Ajacied niet voldoende is om Liverpool serieus uit te dagen.

Chelsea heeft dit seizoen een achterstand van 34 punten op lijstaanvoerder Liverpool. Jarosik, voormalig speler van onder meer CSKA Moskou, Chelsea, Birmingham City, Celtic en Real Zaragoza, denkt dat de komende transferperiode van groot belang gaat zijn voor de titelkansen van zijn oude werkgever. “Het werken bij Derby County of Chelsea brengt een ander soort druk met zich mee”, zegt Jarosik in gesprek met Goal. “Chelsea is vandaag de dag een van de grootste clubs ter wereld, dus het is geen makkelijke baan.”

“Lampard verkeerde vanaf het begin al in een moeilijke situatie, aangezien hij geen spelers kon aantrekken”, doelt de 42-jarige Jarosik op het transferverbod dat inmiddels is opgeheven. “Ze zijn het seizoen ingegaan met een jong team. Als ze mee willen doen om het kampioenschap, zullen ze spelers moeten aantrekken met meer ervaring, want de Premier League is een zware competitie. Ze presteren dit seizoen wisselvallig, maar dat gaat hand in hand met een jonge selectie.”

Jarosik benadrukt dat Chelsea het dit seizoen moet doen met meerdere jonge spelers die zijn teruggekeerd van verhuurperiodes. “Ik denk dat Chelsea zich goed aan het oriënteren is in aanloop naar de transfermarkt. De komst van Hakim Ziyech is niet genoeg, want ze hebben een ook een brede bank nodig als ze mee willen doen om de titel. Ze moeten sterker worden om ook de grootste wedstrijden te winnen.”