Frank Baumann: ‘We zijn heel blij met het positieve nieuws over Nouri’

Werder Bremen toont zich verheugd over het meest recente nieuws over de gezondheidstoestand van Abdelhak Nouri. Donderdagavond bevestigde Abderrahim Nouri bij De Wereld Draait Door dat zijn broertje niet meer in comateuze staat verkeert, 'wakker' is en op goede momenten kan communiceren middels gebaren met zijn wenkbrauwen. Hij verblijft inmiddels niet meer in een verzorgingstehuis, maar thuis bij zijn familie.

Werder Bremen was op 8 juli 2017 de tegenstander van Ajax in een vriendschappelijke wedstrijd in Oostenrijk, toen Nouri plots in elkaar stortte op het veld. Vijf dagen later werd bekend dat de destijds twintigjarige middenvelder ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen. Werder Bremen heeft zich altijd laten informeren over de gezondheid van Nouri, vertelt sportief directeur Frank Baumann op de clubsite, en de Bundesligist is 'heel blij' met het nieuws.

Baumann spreekt in een statement over een 'positieve ontwikkeling'. "Voor iedereen die aanwezig was bij het tragische moment in Zillartal, was het een grote schok", roept de voormalig international van Duitsland de oefenwedstrijd in herinnering. "We werden nadien voortdurend geïnformeerd over zijn gezondheid en we zijn meer dan verheugd over de grote vooruitgang. We wensen de familie van Nouri en zijn vrienden veel sterkte toe in de komende maanden."

Ook vanuit de spelersgroep van Werder werd gereageerd: Davy Klaassen, voorheen ploeggenoot van Nouri bij Ajax, plaatste donderdagavond een foto van zichzelf en het voormalige toptalent op Instagram Stories, begeleid met een hartje. De foto, uitgelicht boven dit artikel, werd gemaakt op 7 december 2016, tijdens een training in het stadion van Standard Luik voorafgaand aan het onderlinge Europa League-duel (1-1) waarin beide middenvelders een basisplaats hadden.