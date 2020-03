Uitzending DWDD over Nouri raakt Van Persie: ’Een brok in mijn keel’

De uitzending van De Wereld Draait Door over Abdelhak Nouri van donderdagavond heeft op veel mensen indruk gemaakt. De vader en broers van Nouri, die met blijvende hersenschade kampt, spraken samen met goede vrienden en voormalig teamgenoten Frenkie de Jong, Donny van de Beek en Steven Bergwijn in de een na laatste aflevering van het programma voor het eerst in tijden weer over de situatie van Nouri.

“Wat een emotionele uitzending van De Wereld Draait Door”, vertelt Robin van Persie op Twitter. “Ik heb 45 minuten met een brok in mijn keel gezeten. Een mooi en terecht eerbetoon aan de voetballer en mens Abdelhak Nouri en zijn familie en vrienden. Complimenten ook aan Matthijs van Nieuwkerk, we gaan je missen met De Wereld Draait Door.”

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf was eveneens onder de indruk. “Een uitzonderlijke voetballer, maar bovenal een fantastisch mens, een verbinder.” Willem Vissers, journalist van de Volkskrant: “Voor mij was dit de mooiste uitzending van De Wereld Draait Door die ik in al die jaren heb gezien. De liefde, het openlijke en verstilde verdriet. Al die stoere voetballers die helemaal kapot zitten te gaan.”

Amin Younes is blij dat het beter gaat met Nouri. “Ik wil Allah graag bedanken voor deze goede en krachtige boodschap en dit goede nieuws met jullie delen”, vertelt de ex-ploeggenoot van Nouri. “Het vertrouwen van de hele familie in Allah en al jullie en onze smeekbedes zijn dé reden voor dit goede nieuws.”

Het is in juli drie jaar geleden dat Nouri onwel werd tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen op Oostenrijkse bodem en liep hersenschade op, waardoor zijn veelbelovende carrière in de knop brak. Nouri zal door de blijvende hersenschade volgens zijn artsen nooit meer normaal kunnen functioneren.

"Het gaat goed met hem. Sinds hij thuis is, gaat het stukken beter dan in ziekenhuizen en verpleeghuizen", zei zijn oudste broer Abderrahim Nouri donderdagavond. "Ik denk dat dat te maken heeft met dat hij zich bewust is van waar hij is, in vertrouwde omgeving met zijn familie. Mensen zullen zich afvragen: wat houdt goed in? Hij ligt niet meer in coma. Hij is wakker, hij slaapt, hij niest, hij eet en boert. Hij komt zijn bed niet uit en is heel afhankelijk van ons. Op zijn goede momenten is er een vorm van communicatie, via een bevestiging van wenkbrauwen, maar hij kan dat niet lang volhouden.”