‘Van Bergen geeft signaal af met weigeren nieuw contract bij Heerenveen’

Mitchell van Bergen heeft een contractvoorstel van sc Heerenveen naast zich neergelegd, zo weet Voetbal International donderdag te melden. Het bestuur van de Friezen dacht aan een nieuwe en verbeterde verbintenis, maar de begeerde vleugelaanvaller ziet daar geen heil in. Van Bergen, wiens contract in Heerenveen doorloopt tot medio 2022, wordt gevolgd door topclubs in Nederland en enkele buitenlandse clubs.

Bovengenoemd medium wist in december al te melden dat er volop belangstelling was voor Van Bergen en collega-aanvaller Chidera Ejuke. Met name Ajax zou serieuze belangstelling hebben voor eerstgenoemde. Tot een vertrek van een van de spelers in de winterse transferperiode leidde dat echter niet. Enkele maanden later is de verwachting dat Van Bergen na dit seizoen van club gaat wisselen. De in 2018 van Vitesse overgekomen aanvaller behoort bij Heerenveen steevast tot de uitblinkers. Hij kwam tot dusver tot 13 doelpunten en 7 assists in 62 wedstrijden voor de Friezen.

Concrete aanbiedingen voor Van Bergen zijn er nog niet geweest, zo liet de Heerenveen-aanvaller eind januari weten aan de Leeuwarder Courant. "Ik weet niks van interesse van andere clubs, maar het kan goed dat er wel opties zijn. Van carrièreplanning ben ik sowieso niet. Ik focus me volledig op SC Heerenveen." Van Bergen bezet met Heerenveen momenteel de tiende plaats in de Eredivisie.