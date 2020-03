Van Hooijdonk: ‘Hij kon eigenlijk alles en je kon hem overal neerzetten’

In navolging van oud-voetballers als Ronald de Boer, Gerald Vanenburg, Khalid Boulahrouz, Patrick Paauwe, Michael Mols en Adri van Tiggelen heeft ook Pierre van Hooijdonk op verzoek van het Algemeen Dagblad zijn droomelftal samengesteld. De oud-spits, tegenwoordig werkzaam als analist, kiest voormalig teamgenoten van NAC Breda, Celtic, Vitesse, Benfica, Feyenoord en Fenerbahçe.

Onder de lat kiest Van Hooijdonk voor Robert Enke, de Duitser die in 2009 een eind aan zijn leven maakte en zijn ploeggenoot was bij Benfica en Fenerbahçe. “Hij had de typische Duitse keepersstijl die je nu ook bij bijvoorbeeld Manuel Neuer en Marc-André Ter Stegen ziet. Hij verkoos het blijven staan boven het duiken. Hij was veel beter dan hij zelf dacht”, legt Van Hooijdonk uit. Zijn defensie bestaat uit Jackie McNamara (ploeggenoot bij Celtic), Fábio Luciano (ploeggenoot bij Fenerbahçe, ‘een echte killer, niet normaal’), Mahamadou Diarra (ploeggenoot bij Vitesse, ‘een bonk graniet’) en Thomas ‘Tosh’ McKinlay (ploeggenoot bij Celtic).

Van Hooijdonk posteert Paul Bosvelt, de aanvoerder van het Feyenoord dat in 2002 de UEFA Cup won, als verdedigende middenvelder. “Paul was een echte alleskunner. Hij kon eigenlijk alles en je kon hem overal neerzetten. Als hij in de zestien kwam, was hij dodelijk. Ik vond Paul een van de pijlers van het succes in 2002”, vertelt de oud-spits. Hij speelde bij Benfica samen met Maniche en zag in de middenvelder, die later voor onder meer FC Porto, Chelsea en Atlético Madrid zou spelen, ‘enorme potentie’. “Een sterke box to box-speler met het juiste gif. Indien nodig deelde hij een tikkie uit. Bovendien kon hij doelpunten maken.”

Op zijn viermansmiddenveld kiest Van Hooijdonk verder voor Andreas Thom (ploeggenoot bij Celtic) en Ton Lokhoff (ploeggenoot bij NAC Breda). “Wat een speler was dat, zeg. Ik was 24 en hij was 34 toen we bij NAC zaten. Dat klikte eigenlijk al meteen heel goed. Je weet op dat moment dat hij goed is, maar je hebt eigenlijk niet in de gaten hoe goed. Later hoor je bij bijvoorbeeld Feyenoord hoe iedereen over hem dacht. Op zijn 34ste was hij echt een van de beste spelers van de Eredivisie, in mijn ogen. Echt een geweldenaar”, is Van Hooijdonk lovend over Lokhoff, die gedurende zijn loopbaan het shirt droeg van NAC Breda, PSV, Nîmes Olympique en Feyenoord.

In de aanval posteert Van Hooijdonk Alex da Souza en Paolo di Canio. Met de eerstgenoemde Braziliaan speelde hij samen bij Fenerbahçe. “Hij was een beetje hetzelfde type als Lokhoff. Hij had een geweldig overzicht en een prima traptechniek”, stelt de analist. Hij vertelt dat Di Canio het elftal van Celtic ‘brutaliteit, flair en een bepaalde arrogantie’ bracht. “Hij had echt een geweldige kapbeweging. Iedereen viel om, alleen hij bleef staan. Paolo kon een goal maken, maar ook nog eens kansen creëren.”