Olympische Spelen uitgesteld; Oranje Leeuwinnen moeten jaar wachten

De Olympische Spelen van 2020 in Tokio zijn definitief met een jaar uitgesteld, zo maken het IOC en het organiserend comité dinsdag in een gezamenlijke verklaring wereldkundig. De Japanse premier Abe legde vanwege de wereldwijde coronacrisis het verzoek bij het IOC neer om het evenement met een jaar uit te stellen. Abe heeft hier inmiddels toestemming voor gekregen van IOC-voorzitter Thomas Bach, zo klinkt het.

Abe deed de noodoproep dinsdag in een telefonische vergadering met Bach. Japan en het IOC, dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor de organisatie van de Olympische Spelen, wilden lange tijd niet praten over uitstel. Vanwege de aanhoudende coronacrisis werd de druk echter steeds groter om alles naar de zomer van 2021 te verplaatsen. Bij veel landen die Olympische sporters zouden sturen leeft de angst dat het coronavirus deze zomer nog niet onder controle is. Mede hierdoor zijn alle betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat uitstel onvermijdelijk is geworden.

De Olympische Spelen zouden plaatsvinden van 24 juli tot 9 augustus, met de Oranje Leeuwinnen als één van de deelnemers. Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman plaatste zich dankzij de tweede plaats op het WK van vorig jaar. Volgende maand zou de loting voor de groepsfase worden verricht. Het besluit tot uitstel heeft geen nadelige gevolgen voor Jong Oranje, dat er niet in slaagde om plaatsing voor de Spelen af te dwingen. De UEFA besloot vorige week dinsdag al om het EK van deze zomer te schrappen en te verplaatsen naar 2021.