‘Barcelona greep met bod van 40 à 50 miljoen euro mis in Duitsland’

Barcelona was in januari vanwege de blessures bij Luis Suárez en Ousmane Dembélé druk op zoek naar offensieve versterkingen. De Catalanen slaagden er uiteindelijk echter niet in om tijdens de reguliere transferperiode een nieuwe aanvaller binnen te hengelen en haalden Martin Braithwaite, dankzij een uitzondering in de regelgeving van de Spaanse voetbalbond, uiteindelijk eind februari op bij Leganés.

BILD weet dinsdag te melden dat Borussia Mönchengladbach een van de clubs is die Barcelona een ‘nee’ heeft verkocht in januari. De grootmacht meldde zich met een bod op Alassane Pléa bij die Fohlen, die de 27-jarige aanvaller echter onmisbaar achtten in hun jacht op Champions League-kwalificatie.

Technisch directeur Max Eberl heeft daarom het bod uit Barcelona, dat volgens de berichtgeving tussen de veertig en vijftig miljoen euro lag, naast zich neergelegd. Pléa is met acht doelpunten de clubtopscorer van Mönchengladbach en staat met acht assists ook bovenaan in die categorie.

Naast zijn belang voor het team was er voor Mönchengladbach ook te weinig tijd om een adequate vervanger te halen, waardoor er nooit sprake is geweest van concrete onderhandelingen. Pléa speelt sinds de zomer van 2018 voor de Duitsers, die hem destijds voor 23 miljoen overnamen van OGC Nice. In 63 wedstrijden in diens van Mönchengladbach heeft hij 23 keer gescoord.