Weghorst is op dreef voor Hoffenheim; Simons boekt nipte zege met Leipzig

Zaterdag, 2 december 2023 om 17:30 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:15

Wout Weghorst heeft zaterdagmiddag opnieuw weten te scoren voor TSG Hoffenheim. Hij zorgde voor de enige treffer van zijn team in het verloren duel met Borussia Mönchengladbach: 2-1. Het was voor de spits zijn vierde goal in de afgelopen vijf competitieduels. Tegelijkertijd won RB Leipzig, met Xavi Simons in de basis, ook met 2-1: van 1. FC Heidenheim.

Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim 2-1

In de eerste helft misten beide ploegen wat kansjes. Zo ging een volley van Alassane Pléa vlak voor rust over en schoot Hoffenheim-middenvelder Anton Stach aan de andere kant van het veld net naast.

Tien minuten na rust kreeg Mönchengladbach een penalty: Ozan Kabak beging een overtreding op Pléa. De Franse aanvaller pakte het cadeautje vanaf elf meter zelf uit: 1-0. Heel lang kon de thuisploeg echter niet genieten van de voorsprong, want twee minuten later stond het alweer 1-1. Umut Tohumcu zette de bal vanaf de rand van het strafschopgebied voor, en Weghorst kopte al vallend via de binnenkant van de paal binnen.

Toch zou Hoffenheim uiteindelijk met lege handen vertrekken. Tien minuten voor tijd kwam Mönchengladbach opnieuw op voorsprong via Nathan Ngoumou, die geheel vrijstaand een lage voorzet van Luca Netz binnen kon tikken: 2-1. Dat bleek ook de eindstand.

RB Leipzig – 1. FC Heidenheim 2-1

Met Simons en voormalig Vitesse-spits Loïs Openda in de basis kwam Leipzig na een half uur op voorsprong. Nadat er een overtreding op hem was begaan benutte Openda zelf de toegekende strafschop: 1-0.

Even later werd het 2-0, via Yussuf Poulsen. De Deen tikte bij de eerste paal een lage voorzet van David Raum binnen. Nog voor rust kwam Heidenheim echter terug in de wedstrijd via Benedikt Gimber, die een doorgekopte corner binnentikte: 2-1.

In de tweede helft kreeg Leipzig de beste kansen op de vierde treffer van de wedstrijd. Gescoord zou er echter niet meer worden.