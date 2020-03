Lewandowski pakt uit met zeer forse donatie in gevecht tegen coronavirus

Robert Lewandowski is de volgende grote naam die diep in de buidel tast om het coronavirus te bestrijden. De Poolse aanvaller van Bayern München heeft samen met zijn partner Anna een bedrag van één miljoen euro ter beschikking gesteld om de strijd tegen het gevreesde longvirus te winnen.

Lewandowski en zijn partner bevestigen tegenover BILD één miljoen euro te doneren, al is niet exact duidelijk op welke manier de geldsom aangewend zal worden. "We zijn ons allen bewust van de zware situatie om ons heen. Vandaag zijn we allemaal teamgenoten in hetzelfde team", zo laat het koppel in een reactie weten. "Laten we sterk zijn in dit gevecht. Als we iemand kunnen helpen, laten we dat dan doen."

Lewandowski en zijn partner roepen het volk op om de aanwijzingen van de autoriteiten op te volgen. "Deze situatie heeft effect op iedereen, dus we vragen iedereen om de instructies op te volgen en te luisteren naar de mensen met verstand van zaken. Toon verantwoordelijkheid! We geloven dat ons normale leven weer snel zal terugkeren. We moeten met z’n allen dealen met deze situatie en staan zij aan zij." In Duitsland overleden tot dusver 77 mensen ten gevolge van het coronavirus; wereldwijd staat de teller sinds vrijdag op ongeveer 13.000 doden.

De donatie van Lewandowski komt een dag nadat zijn Bayern-ploeggenoten Leon Goretzka en Joshua Kimmich bekendmaakten samen één miljoen euro beschikbaar te stellen ter bestrijding van het coronavirus. Goretzka en Kimmich zetten daarbij het initiatief 'WE KICK CORONA' op en kregen al snel steun van andere grote voetballers, waaronder Mats Hummels, Julian Brandt (beiden Borussia Dortmund), Julian Draxler, Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Leroy Sané (Manchester City) Sead Kolasinac (Arsenal). De teller van ‘WE KICK CORONA’ staan vrijdagavond al op meer dan 2,5 miljoen euro.