‘Atlético vreest na vertrek Griezmann voor nieuwe gelichte megaclausule’

Saúl Ñíguez zette halverwege 2017 zijn handtekening onder een negenjarig contract en de middenvelder leek daarmee zijn toekomst te verbinden aan Atlético Madrid. Vanuit Spanje komen nu echter berichten dat los Colchoneros er niet meer zo zeker van zijn dat de middenvelder van plan is om bij de club te blijven. Saúl heeft een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro in zijn verbintenis staan en dat bedrag vormt voor sommige geïnteresseerde clubs geen onoverkomelijk obstakel.

Mundo Deportivo meldt dat Saúl het idee heeft niet genoeg betaald te krijgen voor zijn huidige status bij de club. De 25-jarige middenvelder is na het vertrek van spelers als Diego Godín en Juanfran uitgegroeid tot een van de absolute boegbeelden en leiders van het team. Pogingen van Atlético om deze nieuwe positie te belonen met een salarisverhoging hebben vooralsnog echter geen succes gesorteerd, aangezien de aanbiedingen van de club door Saúl en zijn management als ‘onvoldoende’ worden beschouwd.

Manchester City en Manchester United zitten door deze ontwikkelingen op het vinkentouw en zijn clausule van 150 miljoen ligt op het eerste gezicht binnen het economische bereik van de Europese grootmachten. Saúl is bovendien een jaar geleden in zee gegaan met de Stellar Group, het managementbureau van zaakwaarnemer Jonathan Barnett. Hij vertegenwoordigt ook de belangen van Gareth Bale en heeft uitstekende contacten in de top van de Premier League.

Atlético kreeg afgelopen zomer al te maken met de gelichte clausule in het contract van Antoine Griezmann, die voor 120 miljoen naar Barcelona vertrok. Het vertrek van de Fransman heeft wel flink wat ruimte vrijgemaakt in het salarishuis, waardoor de Madrilenen in staat zijn om Saúl een salarisverhoging voor te schotelen. Vooralsnog is er echter geen succesvol einde van de onderhandelingen, die afgelopen zomer al van start zijn gegaan, in zicht en de twee partijen liggen volgens de berichtgeving nog ‘ver’ uit elkaar. Een hervatting van de onderhandelingen geldt dan ook als een topprioriteit voor Atlético zodra de coronacrisis dit enigszins toelaat.