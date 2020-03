Kluivert zorgde voor opmerkelijke transfer: ‘Hij vond dat ik bij Barça paste’

Xavier Mbuyamba maakte vorig jaar zomer de enigszins verrassende overstap van MVV Maastricht naar Barcelona, al is uitzicht op een plek in de hoofdmacht van de Catalaanse club nog ver weg. Het balletje ging rollen toen de jonge centrumverdediger werd opgemerkt door hoofd opleidingen Patrick Kluivert, die Mbuyamba meermaals bekeek en vervolgens een positief scoutingsrapport opstelde voor de beleidsbepalers in het Camp Nou.

"Hij (Kluivert, red.) haalde mij en vond dat ik goed bij de speelstijl van Barça paste", vertelt Mbuyamba in een interview met Voetbal International. "Omdat ik goed ben aan de bal, dat moet je daar natuurlijk wel hebben. Ik wil nu zo veel mogelijk meetrainen bij Barcelona B, maar doorschuiven naar dat team is nu nog niet mogelijk." De mandekker heeft geduld. "Dat komt volgend jaar wel, en dan wil ik ook gaan spelen."

Mbuyamba had vorig jaar over belangstelling niets te klagen. Ook Chelsea hengelde nadrukkelijk naar zijn diensten. De transferban maakte echter een einde aan de Londense interesse. "Ze kwamen in mei maar toen moesten we wachten op de uitslag van het CAS in augustus. Uiteindelijk moesten we toen nog langer wachten en ging het niet door." Barcelona trok uiteindelijk aan het langste eind. "Ik ben ook heel blij dat ik daar nu speel", benadrukt de pas achttienjarige verdediger. "Het gaat heel erg goed op de training van Onder-19 en ik hoop snel door te kunnen groeien. Ze hebben nu helaas teveel centrale verdedigers bij het eerste elftal. Binnen een aantal jaar wil ik in het eerste spelen."

De Barcelona-verdediger meldde zich in november voor het eerst bij Oranje Onder-19. Voor zijn collega-internationals kwam dat enigszins als een verrassing. "Ze waren er verbaasd over dat ik nog nooit was opgemerkt door de KNVB", aldus Mbuyamba, die in het afgelopen halfjaar flinke stappen heeft gezet in zijn loopbaan. "Het is altijd leuk om te merken dat je jezelf ontwikkelt. Dat heb ik bij MVV ook ervaren, toen ik voor het eerst meetrainde met het eerste elftal. Het was moeilijk om tegenover Anthony van den Hurk te staan, maar op het einde pak je hem toch."