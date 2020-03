Barcelona greep tot twee keer toe mis: ‘Ze informeerden verschillende keren’

Barcelona zocht in de winterse transferwindow aanvankelijk tevergeefs naar een nieuwe spits, wegens de langdurige blessure van Luis Suárez. De Catalanen slaagden er niet in om een aanvaller binnen te halen, maar mochten wegens de blessure van Ousmane Dembélé na het sluiten van de transfermarkt alsnog Martin Braithwaite van Leganés overnemen. Wissam Ben Yedder was een van de namen voor wie Barcelona in januari tevergeefs aanklopte.

Het was niet de eerste keer dat Barcelona concreet belangstelling toonde voor Ben Yedder. “Ik had al eerder de overstap naar Barcelona kunnen maken. Afgelopen zomer, bijvoorbeeld. Ze informeerden verschillende keren. Hetzelfde deed zich in de winter voor, maar het is uiteindelijk niet van een akkoord gekomen”, geeft Ben Yedder te kennen in gesprek met Onze Mundial. De 29-jarige spits werd afgelopen zomer door AS Monaco overgenomen van Sevilla, dat veertig miljoen euro ontving.

“De belangstelling laat zien dat ik op de goede weg ben. Maar ondanks die interesse ben ik volledig gefocust op mijn prestaties met AS Monaco. Dat Barcelona kwam, zag ik als iets extra’s”, verklaart de aanvaller. Barcelona kreeg in januari direct van Monaco te horen dat Ben Yedder niet te koop was. De achtvoudig Frans international was dit seizoen voorlopig in 31 officiële wedstrijden goed voor 19 doelpunten en 9 assists.

Mundo Deportivo schrijft dat na de afwijzing van Monaco nog twee namen overbleven bij Barcelona: Pierre-Emerick Aubameyang en Rodrigo. Arsenal weigerde met de Catalanen te praten over Aubameyang, terwijl Valencia wel bereid was om te onderhandelen. De eisen van los Che waren echter te gortig, waardoor Barcelona voor het verstrijken van de transferdeadline geen aanvaller binnenhaalde. Door de blessure van Ousmane Dembélé kreeg Barcelona alsnog toestemming om buiten de transferwindow Braithwaite aan de selectie toe te voegen.