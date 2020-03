‘UEFA eist 300 miljoen euro van clubs en bonden bij verplaatsen EK’

De UEFA wil een compensatie van honderden miljoenen euro’s zien wanneer dinsdag wordt besloten om het EK te verplaatsen naar 2021 vanwege de uitbraak van het coronavirus. Volgens The Athletic gaat het om een eis van driehonderd miljoen euro, die de Europese voetbalbond wil verhalen op de clubs en aangesloten voetbalbonden. De UEFA verwacht dat dat bedrag nodig is om te kosten te dekken die het verplaatsen van het Europese eindtoernooi met zich meebrengt.

Dinsdag vindt een crisisoverleg plaats tussen de UEFA en de 55 aangesloten voetbalbonden. Tijdens de conference call bellen ook de European Club Association en European Leagues in. Een van de belangrijkste agendapunten is EURO 2020, dat op 12 juni zou beginnen. Omdat vrijwel alle competities zijn stilgelegd vanwege het virus, is de kans groot dat het EK verzet moet worden omdat de nationale competities grote vertraging hebben opgelopen.

De voetbalbonden willen hoe dan ook de competities tot een goed einde brengen, wat negatieve gevolgen zou hebben voor het EK. Clubs en bonden zien het niet zitten om het seizoen per direct te beëindigen, om vervolgens de huidige stand als eindstand op te nemen. Ondanks dat niemand weet wanneer de competities weer hervat kunnen worden, houdt men hoop om het huidige voetbalseizoen voor het einde van juni af te ronden. Het EK zal derhalve verzet moeten worden naar mogelijk later dit jaar of volgend jaar. De UEFA wil de kosten volgens The Athletic verhalen op de clubs en bonden.

Dinsdag gaat de vergadering om 13.00 uur van start. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zal naar verwachting een aantal voorstellen over het EK, de Champions League, Europa League en overige competities op tafel gooien, waarover de betrokken partijen mogen stemmen. Namens Nederland zullen KNVB bondsvoorzitter Just Spee en secretaris generaal Gijs de Jong inbellen bij de vergadering. Zij worden bijgestaan door KNVB-jurist Mark Boetekees.