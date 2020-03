‘Ajax lijkt deze zomer mislukte aankoop met winst te verkopen’

Razvan Marin kan Ajax komende zomer verlaten. De middenvelder, die afgelopen zomer voor circa 12,5 miljoen euro is overgenomen van Standard Luik, weet bij de Amsterdammers geen onuitwisbare indruk te maken, waardoor de club open zou staan voor een transfer. Naar verluidt heeft Club Brugge zeker vijftien miljoen euro over voor Marin.

Marin werd de voorbije maanden al veelvuldig gelinkt aan de Belgische topclub. Afgelopen winter was Club Brugge nog concreet voor de middenvelder, maar wees Ajax volgens diverse media een bod af. Club Brugge blijft interesse tonen in Marin en nu zou volgens Roemeense media de aankoop zelf ook hebben aangegeven te willen vertrekken als zijn situatie bij Ajax niet snel verandert.

De 23-jarige Marin zou volgens eerdere berichten ook al in gesprek zijn met Club Brugge over een eventuele transfer. De Belgische club lijkt te willen voldoen aan de gevraagde prijs van circa vijftien miljoen, waardoor een definitieve transfer lonkt. Marin, die vaak in de media en op social media wordt bestempeld als miskoop van Ajax, tekende vorig jaar tot medio 2024 in de Johan Cruijff ArenA.

Marin was in eerste instantie nog basisspeler onder trainer Erik ten Hag. De middenvelder kon echter niet overtuigen en lijkt inmiddels in de pikorde voorbijgestreefd door onder anderen Ryan Gravenberch en Carel Eiting. De 21-voudig Roemeens international kwam tot op heden tot zeventien wedstrijden voor Ajax, waarin hij nul keer scoorde en twee assists afleverde.