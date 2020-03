Sergiño Dest legt uit: ‘Het leek me leuk om daar alvast een keer te kijken’

Het is nog altijd onduidelijk of Sergiño Dest bezig is aan zijn laatste maanden in dienst van Ajax. De verdediger annex Amerikaans international erkent de belangstelling van de Duitse topclub, maar weet daar naar eigen zeggen ‘nu niets meer over dan dat er inderdaad interesse was’. Dest was afgelopen maand een opvallende toeschouwer bij het bekerduel tussen Bayern en het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder (4-3).

“Ik was daar vooral omdat ik er familie heb wonen. Ik dacht wel: als Bayern echt interesse gaat krijgen, dan wil ik wel een beetje weten hoe de club in elkaar zit”, vertelt Dest in gesprek met Ajax Life. “Dus leek het me leuk om alvast een keer te gaan kijken. Maar het was niet zo dat ik er was op uitnodiging van Bayern, zoals gesuggereerd werd. Er zat verder niets achter.”

Naar verluidt staat Ajax niet onwelwillend tegenover een verkoop van Dest, mits er een aantrekkelijk bod op tafel komt. Duitse media en De Telegraaf verzekerden in februari dat Bayern een bod van twintig miljoen euro had neergelegd bij Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars zette aanvankelijk in op een transfersom van dertig miljoen euro. Naar verwachting zal Ajax uiteindelijk genoegen nemen met een vergoeding van 26 miljoen euro.

Bayern meldde zich al in januari bij Ajax, maar een tussentijdse transfer van Dest was voor de Amsterdammers onbespreekbaar. Uiteindelijk werd een deal gesloten met Real Madrid over de komst van Álvaro Odriozola. De 24-jarige vleugelverdediger kwam op huurbasis over en keert normaliter na dit seizoen terug naar het Santiago Bernabéu. Dest volgt hem mogelijk op in Beieren.

Dest brak dit seizoen definitief door bij Ajax. Hij werd door zijn werkgever beloond met een nieuw contract dat doorloopt tot medio 2022. De rechtsback heeft zelf naar verluidt wel oren naar een transfer naar de koploper van de Bundesliga.