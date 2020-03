Barcelona greep mis: ‘Ik heb altijd voor de grootste club willen spelen’

Real Madrid nam Vinícius Júnior in de zomer van 2018 voor een bedrag van 45 miljoen euro over van het Braziliaanse Flamengo. De Koninklijke troefde daarmee Barcelona af, dat tevens geïnteresseerd was in de nu negentienjarige aanvaller. In gesprek met FourFourTwo legt Vinícius uit waarom hij bijna twee jaar geleden voor een overstap naar Real Madrid koos.

“Nadat ik terugkwam van de Copa América Onder-17 van 2017 in Chili, kreeg ik daadwerkelijk de keuze. Er waren daarvoor al geruchten in de pers, maar ik geloofde het nooit. Uiteindelijk gebeurde het: zowel Real Madrid als Barcelona hadden een aanbod op tafel liggen. Ik heb altijd voor de grootste club willen spelen, dus dat is de reden dat ik voor Real Madrid koos”, legt Vinícius uit. “Mijn ouders bezochten beide clubs en vonden Real Madrid beter.”

“Dat kwam overeen met wat ik zelf al wilde, het project van Real Madrid voelde beter”, vervolgt de jonge aanvaller. Hij speelde tot dusver 59 officiële wedstrijden voor de Koninklijke, waarin hij goed was voor 7 doelpunten en 15 assists. “Ze geven hier veel minuten aan jonge spelers als ik. De club beleefde op dat moment ook een ongekend succesvolle periode, met het winnen van drie keer de Champions League op rij.”

Vinícius bekent dat zijn forse prijskaartje voor de nodige druk heeft gezorgd. “Dat was een van de moeilijkste aspecten, ik moest meer consistent gaan spelen. Ik moest ervoor zorgen dat iedereen mijn prijskaartje vergat. Gelukkig heb ik veel wedstrijden kunnen spelen in mijn eerste seizoen. Nu heb ik inmiddels al meer dan vijftig wedstrijden voor Real Madrid achter mijn naam staan, er zijn niet veel spelers die dat voor elkaar krijgen op zo’n jonge leeftijd.”