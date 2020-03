Grote verbazing over aanvallen op Ten Hag: ‘Was toen het tactisch brein’

Youssouf Hersi snapt weinig van de soms felle kritiek op Erik ten Hag, nu Ajax op sportief gebied een lastige periode achter de rug heeft. De oud-middenvelder heeft goede herinneringen aan de samenwerking met Ten Hag bij FC Twente, toen laatstgenoemde nog als assistent-trainer werkzaam was. Hersi is met name lovend over de tactische kwaliteiten van de Ajax-coach.

"Hij was het tactisch brein achter Fred Rutten (destijds trainer van FC Twente, red.)", stelt Hersi in gesprek met Ajax Showtime. "Tactisch is hij heel sterk. Ajax heeft het vorig seizoen heel goed gedaan in de Champions League. Nu verliest Ajax een paar keer en is er meteen kritiek op Ten Hag." De oud-speler vindt dat de spelers van Ajax ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. "Het ligt niet aan hem. Hij blijft dezelfde Ten Hag, ook als hij straks weer drie keer wint. Hij wijkt niet. Kijk maar naar hoeveel clubs belangstelling in hem hebben. Dat zegt ook iets over hem. Zijn werkwijze is heel sterk."

Hersi snapt desondanks wel waarom er aan de werkwijze van Ten Hag wordt getwijfeld. "Bij een topclub krijg je geen tijd. Als het minder gaat, willen ze meteen je kop eraf hakken. Maar als hij straks weer wint en kampioen wordt, waar we wel vanuit mogen gaan, vindt iedereen het fantastisch. Dan krijgt hij weer schouderklopjes", aldus Hersi, die zijn mening nog maar eens kracht bijzet. "Vorig jaar lukte alles, nu even niet. Dat kun je niet op Ten Hag afschrijven. Zijn visie is nog steeds dezelfde."

Volgens Hersi bezit Ten Hag alle capaciteiten van een toptrainer. "Hij heeft een visie en die telt", zo legt hij uit. "Hij blijft heel rustig, hij is heel goed in de omgang en hij is heel duidelijk. Hij weet wat hij wil." Hersi roemt verder het geduld dat Ten Hag altijd betracht. "Hij legt heel duidelijk uit hoe hij het wil hebben en vraagt ook hoe jij het wil hebben. Hij is echt met je bezig."