Door Rapinoe gefileerde preses stapt op door nasleep bizar statement

Carlos Cordeiro is niet langer voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond, zo meldt hij in een officiële verklaring. De bestuurder is opgestapt nadat er enorme kritiek was ontstaan op zijn uitspraak over de verschillen in salaris tussen het mannen- en vrouwenelftal van de Verenigde Staten. De voetbalsters van Team USA hadden aangedrongen op het vertrek van Cordeiro, die sinds 2018 als preses fungeerde.

Het vrouwenteam kondigde in februari een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse voetbalbond USSF om gelijke betaling tussen mannen en vrouwen in het voetbal te realiseren. Tevens werd ingezet op een schadevergoeding van zestig miljoen euro vanwege genderdiscriminatie. De voetbalbond bracht al snel een enigszins opmerkelijke verklaring naar buiten. "De mannen krijgen beter betaald, omdat ze over een grotere verantwoordelijkheid en een hoger vaardigheidsniveau beschikken."

It has been an incredible privilege to serve as the President of U.S. Soccer. My one and only mission has always been to do what is best for our Federation. After discussions with the Board of Directors, I have decided to step down, effective immediately. My full statement: pic.twitter.com/4B7siuIqcL — Carlos Cordeiro (@CACSoccer) March 13, 2020

Het statement zorgde voor veel woede bij de Amerikaanse speelsters, waarna Cordeiro al snel met excuses kwam voor de in zijn ogen verkeerde formulering. Megan Rapinoe, één van de boegbeelden van de Verenigde Staten, zette echter grote vraagtekens bij de ‘mea culpa’ van de topbestuurder. "We geloven er niets van, die excuses waren niet voor ons. Dat was gericht aan de sponsors, media en de supporters. Bij elke onderhandeling merken we dat ondertoontje, dat we minder zijn dan de mannen."

De regerend wereldkampioen, in de WK-finale van vorig jaar met 0-2 te sterk voor de Oranje Leeuwinnen, protesteerden zichtbaar tegen de houding van Cordeiro. In de oefeninterland tegen Japan van afgelopen week werden de shirts binnenstebuiten gedragen, zodat het Amerikaanse logo niet zichtbaar was. Vanwege de aanhoudende kritiek stelt Cordeiro zijn functie ter beschikking. "Het Amerikaanse vrouwenteam verdient veel beter. De tekst van de verklaring was onacceptabel en ik heb er dan ook geen excuses voor."