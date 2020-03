Schmidt heeft ‘potentie van Van Gaal’: ‘Hij wordt een sensatie in de Eredivisie’

David Mendes Da Silva is lyrisch over de keuze van PSV om in zee te gaan met de Duitse trainer Roger Schmidt. De oud-speler van onder meer Sparta Rotterdam en AZ werkte in het seizoen 2012/13 bij Red Bull Salzburg samen met de 52-jarige coach. Hij heeft de opvolger van Ernest Faber hoog zitten. “Louis van Gaal is de beste trainer onder wie ik heb getraind, maar Roger Schmidt heeft de potentie om net zo goed te worden”, zegt hij in De Telegraaf.

Da Silva is niet verrast dat PSV bij Schmidt is uitgekomen. “Ik wist dat Roger clubloos was en er in Nederland heel goed op staat, dus vermoedde ik wel dat hij in beeld zou zijn bij PSV. Maar ik wist niet zeker of de club het zou aandurven om met een moderne, vernieuwende Duitse trainer in zee te gaan. Gelukkig wel, dus”, aldus de oud-international. “Roger wordt een sensatie in de Eredivisie, denk ik.”

John de Jong verheugd met aanstelling Roger Schmidt

De oud-middenvelder werkte een seizoen samen met Schmidt. Hij omschrijft zijn samenwerking met de Duitser als ‘kort en krachtig’. Da Silva was aanvoerder van Red Bull Salzburg en had derhalve veel contact met de coach. “Het was zaak dat hij zijn eerste jaar goed zou doorkomen, want hij was daarvoor trainer geweest bij Paderborn en kwam bij Salzburg dus heel anders binnen dan later bij Bayer Leverkusen. Uiteindelijk werd Schmidt kampioen en won hij de beker. Dat is in Oostenrijk niet zo bijzonder. Maar hij maakte vooral naam met zijn manier van voetballen, die werd geprezen.”

Schmidt werd in de media bestempeld als een mix tussen Josep Guardiola en Jürgen Klopp. Of Da Silva die vergelijking snapt? “Guardiola en Klopp zijn nog van een andere categorie, maar ik denk wel dat Roger de capaciteiten heeft om een absolute toptrainer te worden. Het positiespel dat hij zijn elftal laat spelen en het hoge druk laten zetten, beheerst hij tot in de puntjes”, aldus Da Silva. “Schmidt is heel intelligent, afgestudeerd ingenieur, maar ook een fijn mens. Daardoor kan hij zijn snelle denken overbrengen op een ploeg.”

Met de speelstijl die Schmidt voor ogen heeft zal er meer gevraagd worden van de PSV-selectie. Met name de aanvallers zullen een andere rol krijgen. “De spitsen moeten aan de bak, ja. Zij zijn over het algemeen de meest luie spelers van het veld. Maar onder Schmidt zijn zij de eersten die druk zetten en heel veel vuile meters maken. Het gekke is dat deze trainer ze binnen de kortste keren zo ver krijgt om dat te doen, omdat ze zien dat het balbezit én kansen oplevert.”