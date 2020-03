Noa Lang schiet in verdediging: ‘Mensen denken: hij is een lichte jongen’

Noa Lang speelde pas vijftien wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland, maar de twintigjarige aanvaller is nu al één van de opvallendste verschijningen in de Eredivisie. Lang beleefde eerder dit seizoen een verbluffend basisdebuut voor Ajax door drie doelpunten te maken in de uitwedstrijd tegen FC Twente, maar kende daarna ook weer een terugslag, hetgeen bijvoorbeeld tijdens het bekerduel van de Amsterdammers met Telstar onder meer uitmondde in een uitbrander van trainer Erik ten Hag. Ook de manier waarop de momenteel aan FC Twente verhuurde belofte zich profileert in de media is vaak voer voor discussie, maar Lang probeert zich vooral op zijn sportieve prestaties te focussen.

Afgelopen maandag werd Lang in het televisieprogramma Veronica Inside nog gekraakt door Johan Derksen. De ervaren analist hekelde het gedrag van de buitenspeler, nadat hij afgelopen weekend werd gewisseld in het uitduel van FC Twente met Vitesse (1-0 nederlaag). "Na zijn wissel is hij niet met het lot van Twente bezig, maar met zijn eigen ego. De grote Lang is op zijn pik getrapt omdat hij gewisseld wordt, maar wie is Lang in godsnaam? Wie denkt die snotaap dat hij is?", brieste Derksen.

Ook Kenneth Perez was al eens kritisch op Lang. De vleugelaanvaller zei na zijn succesvolle basisdebuut voor Ajax tegen FC Twente 'lang te hebben moeten wachten op zijn kans'. Die opmerking schoot vervolgens in het verkeerde keelgat bij Perez, die bij FOX Sports gehakt maakte van Lang. "Het is toch geweldig. Sommige jongens die nog bij de A-junioren zitten, denken: 'Hoezo speel ik niet? Ik snap er helemaal niks van, ik moet lang wachten op mijn debuut.' What the f…", zo zei de Deense oud-middenvelder.

Lang is deze week te gast in het YouTube-programma Bij Andy in de Auto en erkent in gesprek met oud-profvoetballer Andy van der Meijde dat de aandacht rondom zijn persoon groot is. "Ik weet niet waarom dat zo is. Ik hoor vaak dingen over mijn accent", zegt de huurling van Ajax, die vervolgt uitlegt waarom hij klaarblijkelijk een afwijkend accent heeft. "Weet je wat het is? Die mensen denken: hij is een lichte jongen, hij is Nederlands. Mijn vader is Surinaams. Ik heb tien tien jaar lang met Nourdin Boukhari gewoond in één huis. Dat is ook een Marokkaanse man."

Lang legt uit dat Boukhari zijn stiefvader is. Tijdens de carrière van de oud-aanvaller verhuisde Lang vaak. “Ik heb bijvoorbeeld een jaartje in Turkije gewoond. Toen heb ik in de jeugd bij Besiktas gespeeld. Mijn stiefvader is Nourdin Boukhari en hij speelde daar in Istanbul voor Kasimpasa. Hij heeft twee kinderen met mijn moeder, dus ik heb ook nog twee jaar met hem in Frankrijk gewoond, toen hij voor Nantes speelde. Daar heb ik uiteindelijk maar een halfjaartje gewoond. Hij heeft ook in Saudi-Arabië bijvoorbeeld gespeeld, maar daar heb ik niet gewoond."

Lang beseft dat zijn optredens in de media vaak onder een vergrootglas liggen, maar de geboren Rotterdammer is niet voornemens om te veranderen "Wat ik net ik al zei: het boeit me echt niet. Ik blijf ook lekker praten zoals ik wil en doe. Mensen zullen ook vast wel weer reageren op wat wij nu doen, maar dat moeten ze lekker doen."