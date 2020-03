Ajax komt met goed nieuws over Joël Veltman

Joel Veltman heeft de volgende stap in zijn revalidatie gezet. De verdediger van Ajax was de voorbije weken afwezig bij de Amsterdammers vanwege een blessure, maar heeft zich woensdag weer op het trainingsveld gemeld, zo geeft Ajax via de officiële kanalen aan. Het is onbekend hoe lang het nog duurt voordat Veltman wedstrijdfit is.

Veltman raakte op 2 februari tijdens het competitieduel met PSV (1-0 winst) geblesseerd aan zijn knie. De verwachting was dat de verdediger annex back enkele maanden aan de kant zou staan, maar mogelijk verloopt het herstelproces beter dan gedacht. Op foto’s van Ajax is te zien dat Veltman onder meer enkele dribbels uitvoert met de bal.

???????????? keep your chin up. ? Next steps in recovery ? @Joel_Veltman on the pitch! ??#ajatwe pic.twitter.com/i5TFwlhhxN — AFC Ajax (@AFCAjax) March 11, 2020

Een week na het duel met PSV meldde Ajax dat Veltman een operatie moest ondergaan. De club gaf aan dat de Oranje-international ongeveer twee maanden buitenspel zou staan, maar nu heeft Veltman dus zijn gezicht weer getoond op het trainingsveld. Naast Veltman staan ook Zakaria Labyad, Ryan Babel, Noussair Mazraoui en David Neres aan de kant met blessures.

De 28-jarige verdediger miste de afgelopen tijd onder meer het verloren tweeluik met Getafe in de Europa League en de verloren halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht. Daarnaast verloor de ploeg van Erik ten Hag in de Eredivisie van Heracles Almelo en AZ, waardoor de riante voorsprong op de Alkmaarders op de ranglijst verdween.