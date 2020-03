Onana: ‘Ajax vertelde mij daarvoor nog dat ik moest vertrekken’

André Onana is al geruime tijd de onbetwiste eerste keus onder de lat bij Ajax. Het had echter weinig gescheeld of de Kameroener had al lang niet meer in Amsterdam gespeeld. Voordat hij zijn kans greep om eerste doelman te worden, kreeg Onana namelijk te horen dat er geen toekomst meer voor hem weggelegd was in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kreeg in de zomer van 2016 te maken met het vertrek van Jasper Cillessen naar Barcelona. De bedoeling was destijds om een opvolger van naam binnen te halen en met Tim Krul werd ook een beoogde nieuwe doelman gestrikt. Doordat de destijds van Newcastle United gehuurde sluitpost geblesseerd binnenkwam, kreeg Onana echter de mogelijkheid om zich te bewijzen.

“Er is nooit een moment geweest waarop ik dacht dat ik eerste keeper zou worden. Toen ik begon te spelen vertelde de trainer (Peter Bosz, red.) mij: ‘André, je krijgt drie wedstrijden en daarna koop ik een andere keeper.’ Ik begon toen te spelen met de gedachte: ‘Oké, ik krijg drie wedstrijden en daarna verdwijn ik weer naar de bank’”, blikt hij terug via de officiële podcast van Ajax.

“Voordat ik die kans kreeg om te spelen, hadden ze mij verteld dat ik moest vertrekken. Ik was al op zoek naar een andere club in Frankrijk”, gaat hij verder. “Toen dacht ik dus: ‘Oké, ik speel die drie wedstrijden en daarna zien we wel. Ik doe mijn best en godzijdank heb in ieder geval mijn debuut al gemaakt.’ Mijn focus lag eigenlijk al bij het zoeken naar een nieuwe club.”

De nu 23-jarige Onana verdween dat seizoen echter niet meer onder de lat vandaan en bereikte in zijn eerste jaar bij de hoofdmacht met Ajax de finale van de Europa League. De doelman heeft inmiddels 178 wedstrijden bij het eerste achter zijn naam staan en won vorig seizoen met zijn ploeg de landstitel en de TOTO KNVB Beker, terwijl ook de halve finale van de Champions League werd gehaald. Onana, die nog vastligt tot medio 2023, wordt de afgelopen maanden opnieuw nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij Ajax en lijkt aan zijn laatste maanden in Amsterdam bezig te zijn.