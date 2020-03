FC Emmen breidt thuisreeks uit en dient VVV eerste verlies in 2020 toe

FC Emmen heeft zaterdag alweer de vijfde thuisoverwinning op rij geboekt; een evenaring van de prestatie in 2013. De ploeg van Dick Lukkien was met 3-0 te sterk voor VVV-Venlo, dat zodoende de eerste nederlaag na zeven competitieduels lijdt. FC Emmen blijft twaalfde op de ranglijst, maar vergroot de voordelige marge op nummer dertien VVV tot vier punten. Komend weekeinde wacht een uitduel met PSV.

De eerste kans van de wedstrijd was voor FC Emmen na acht minuten spelen. Michael de Leeuw kwam net tekort bij een strakke voorzet van Nikolai Laursen vanaf rechts. Een kwartier later moest de aanvoerder het duel wegens blessureleed voortijdig staken en zich laten vervangen door Luka Adzic. De wedstrijd speelde zich voornamelijk op het middenveld af, maar het meeste gevaar bleef van FC Emmen komen. Thorsten Kirschbaum had na nog geen half uur spelen een goed antwoord op een schot van Michael Chacon.

Veel meer gebeurde er niet in de eerste 45 minuten, daar zowel FC Emmen als VVV slordig was in de laatste meters. Na de onderbreking trok het team van Lukkien de wedstrijd naar zich toe, mede dankzij een snelle openingstreffer. Vier minuten na de hervatting moest Kirschbaum het antwoord schuldig blijven op een schuiver van Laursen en ook Roel Janssen kon op de doellijn het Emmense doelpunt niet voorkomen: 1-0.

Na nog geen uur spelen konden de fans van FC Emmen wederom juichen: na een goede actie van Sergio Peña was het uiteindelijk Marko Kolar die de bal tegen de touwen werkte. De eindstand verscheen een kwartier voor tijd op het scorebord: het was Laursen die met zijn tweede van de avond, een volley na een fraaie aanval, het vonnis velde over VVV. Het team van Hans de Koning speelt komend weekeinde in eigen huis tegen AZ.