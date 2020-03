Ajax past zich niet aan op ‘snelheidswonderen’: ‘Wij zijn beter dan Heerenveen’

Ajax-doelman André Onana is van mening dat zijn ploeg niet moet afwijken van de aanvallende speelstijl. De Amsterdammers bevinden zich middenin een sportieve crisis, waarin onder meer werd verloren van FC Utrecht (2-0) in de TOTO KNVB Beker en AZ in de Eredivisie (0-2). Daarbij viel diverse analisten op dat Ajax het zichzelf lastig maakt door zo aanvallend te spelen, maar de keeper van Ajax ziet geen reden tot aanpassingen.

Henk Spaan toonde zich donderdag in zijn column voor Het Parool kritisch op de tactiek van Ajax. "Kennelijk was het Ajax ontgaan dat Gyrano Kerk even snel is als Myron Boadu en dat Simon Gustafson en Sander van de Streek net zulke slimme lopers zijn als Calvin Stengs", zo vergelijkt de journalist de spelers van FC Utrecht met die van AZ. "Nu komt sc Heerenveen (komende zaterdag, red.) met snelheidswonderen als Chidera Ejuke en Mitchell van Bergen. Op het Friese middenveld speelt de met Fredrik Midtsjö en Adam Maher vergelijkbare Joey Veerman."

Onana is echter van mening dat Ajax niet te aanvallend speelt. "Het is de filosofie van de club", zegt de 23-jarige Kameroener tegenover de NOS. "We doen dit al jaren en het gaat goed, dus we moeten het niet veranderen omdat we drie, vier of vijf wedstrijden verloren hebben. Ik denk dat we op dezelfde weg verder moeten gaan. Soms winnen we, soms verliezen we, maar ik denk dat we het wedstrijdplan moeten volgen."

Ajax zou de crisis in Heerenveen weleens kunnen gaan bezweren, denkt Onana. "We gaan er alles aan doen. Ik ben een winnaar, ik geef altijd alles. Dat zie ik ook bij het team, hoe we trainen. We geven alles. We zitten inderdaad in een lastige situatie, maar we zijn sterk, we hebben goede spelers. Ik denk dat we beter zijn dan zij. Dat zullen we zaterdag moeten laten zien."

Trainer Erik ten Hag schuift de laatste weken continu met het centrale verdedigingsduo dat voor de neus van Onana staat: tegen Getafe (2-1 winst) speelden Lisandro Martínez en Perr Schuurs, tegen AZ Daley Blind en Schuurs en tegen Utrecht Edson Alvárez en Martínez. "Ik bepaal niet wie er speelt", zegt Onana. "Het is lastig als het steeds verandert, maar niet alleen voor mij, voor het hele team. Maar daarover moet je met de coach praten. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik kan niet voor hem (Ten Hag, red.) praten."