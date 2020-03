Uitnodiging voor duel met Ajax hielp Barça niet in felle strijd om Ödegaard

Martin Ödegaard koos in 2015 voor Real Madrid, maar de loopbaan van de Noorse middenvelder had ook anders kunnen lopen. Barcelona was destijds ook nadrukkelijk voor hem in de markt. De door de FIFA opgelegde transferban, vanwege het onrechtmatig aantrekken van spelers van onder de achttien jaar, gooide echter roet in het eten voor de Catalaanse grootmacht.

"Barcelona nodigde ons uit op trainingscomplex La Masia", blikt Kent Karlsen, zaakwaarnemer van Ödegaard, met Cadena SER terug op de transfersaga van vijf jaar geleden. "We hadden een gesprek met Andoni Zubizarreta (toenmalig technisch directeur van Barcelona, red.), die ons ook uitnodigde voor een wedstrijd in het Camp Nou. Ik denk dat het Barcelona - Ajax was, dus het was een bijzondere avond."

"Het is natuurlijk een geweldige club, Barcelona, maar Martin en zijn vader wilden niet overhaast een beslissing nemen", vervolgt Karlsen. "Ze hebben veel clubs bezocht en kozen uiteindelijk niet voor Barcelona." Volgens de belangenbehartiger van de middenvelder speelde het transferverbod een grote rol in de afwijzing van Ödegaard. "Dat heeft zeker tegen ze gewerkt. Als Martin het aanbod van Barcelona had geaccepteerd, dan had hij nog een jaar in Noorwegen moeten blijven. Barcelona mocht in 2015 namelijk geen spelers aantrekken."

Ödegaard koos uiteindelijk voor Real, dat inclusief bonussen negen miljoen euro neerlegde voor de transfer. "Real bood het complete pakket aan", aldus Karlsen. "Zij hadden echt een plan uitgestippeld voor Martin. Hij zou met het eerste elftal gaan meetrainen, dat was dus een goed plan. Zinédine Zidane wilde met hem aan de slag gaan en het hele project van de club zag er goed uit. Martin heeft uiteindelijk naar zijn gevoel geluisterd." Ödegaard, met een contract tot medio 2023 in Madrid, wordt tot het einde van volgend seizoen uitgeleend aan Real Sociedad. Er zijn echter verhalen opgedoken in de Spaanse media dat Real van plan is om hem deze zomer al terug te halen.