‘Symptomatisch is Ziyech, die als een veredelde toerist de tijd uitspeelt’

Voor Ajax is de crisis compleet na de eliminatie in de halve finale van de TOTO KNVB Beker door FC Utrecht. De ploeg van trainer John van den Brom was in eigen stadion met 2-0 te sterk voor de dolende Amsterdammers, die de tweede nederlaag op rij leden. De ochtendkranten zijn weinig positief over de huidige situatie bij Ajax en voorspellen dat de druk op trainer Erik ten Hag verder zal toenemen.

De Telegraaf concludeert dat door de nederlaag in Utrecht de ‘rampweek’ compleet is. “En dus zal de druk op Ten Hag verder toenemen”, zo luidt de conclusie. “De trainer bleek na de halvefinaleplaats in de Champions League van vorig jaar en de dubbel (terecht) veel krediet te hebben bij de fans. De opborrelende vraag van de supporters of Ten Hag het tij – na vijf nederlagen in negen competitiewedstrijden en de eliminaties in de Europa League en beker – nog kan keren, is gerechtvaardigd en zal in de aanloop naar het competitietreffen bij SC Heerenveen van zaterdag ook de directie bezighouden.”

“De clubleiding, met directeur voetbalzaken Marc Overmars voorop, pokert met de veertig miljoen euro die de landstitel door de automatische plaatsing voor de groepsfase van de Champions League inmiddels waard is”, vervolgt de krant. ‘Aan de ene kant’ is een ontslag van Ten Hag mede door zijn krediet ‘niet in aan de orde’, maar De Telegraaf stelt tegelijkertijd dat directeur voetbalzaken Marc Overmars ‘kiezelhard’ kan optreden. Er wordt geconstateerd dat Ajax in Utrecht ‘ultrakorte tekenen’ van herstel liet zien. “In de tweede helft speelde Ajax als los zand. Dat Ten Hag het niet meer wist, bleek ook uit het inbrengen van Razvan Marin, die wekenlang niet aan spelen toekwam.”

‘Hoe nu verder?’, zo vraagt het Algemeen Dagblad zichzelf af. “Ajax is Ajax niet meer en de oplossing is niet gevonden”, schrijft het ochtendjournaal. “Bij een zuchtje tegenwind, zakte Ajax opnieuw in elkaar. Twaalf minuten voor rust kon Sander van de Streek een indraaiende vrije trap van Simon Gustafson geheel vrijstaand binnen koppen. Voor de vijfde keer op rij maakte de tegenstander van Ajax het eerste doelpunt van de wedstrijd. Weer moest de ploeg in de achtervolging. Zonder vertrouwen, zonder vorm, zonder stabiliteit, zonder dreigende doelkansen, zonder noemenswaardige stootkracht.”

“Zo werd de halve finale van de KNVB Beker de volgende martelgang voor de kwetsbare ploeg van Ten Hag”, vervolgt het verslag. “In zes dagen tijd is de zo veelbelovende driefrontenstrijd van Ajax gereduceerd tot enkel nog een strijd om het landskampioenschap. Een perspectief dat niet past bij de torenhoge ambities. Ajax is verworden tot aangeschoten wild en niemand lijkt te weten wat het benodigde lapmiddel is.”

“Ajax is totaal de weg kwijt. Ajax is zijn ziel verloren, zijn klasse, de samenwerking, het geloof. Alles. Het is een elftal dat medelijden opwekt, dat vrijwel geen kansen creëert en nauwelijks scoort”, concludeert de Volkskrant. Er wordt gesteld dat Ten Hag de boel niet meer aan de praat krijgt. “Symptomatisch is het voetbal van de volstrekt onzichtbare aanvoerder Dusan Tadic en het spel van de voorheen terecht geprezen Hakim Ziyech, die als een veredelde toerist de tijd uitspeelt voordat hij naar Chelsea vertrekt.”

“Het is bijna ongelooflijk; de ploeg die vol zelfvertrouwen Europa verwende, precies een jaar geleden bijvoorbeeld in Bernabéu tegen Real Madrid, is tegenwoordig als een zenuwachtig, onzeker groepje jongens op het bal van groep 8. Ze staan daar maar te staan, kijken naar elkaar en durven niet te dansen. Terwijl zes mannen van Bernabéu ook woensdag in de basisploeg stonden. Expressieve schilderkunst is verworden tot geklieder”, zo klinkt het. “Het is crisis bij Ajax met een grote C, en de overige letters eveneens in kapitalen.”

“Ze zullen bij de club zelf zeggen van wel, uiteraard, maar op het veld straalt het elftal dat niet uit. Althans, na een redelijk begin tegen FC Utrecht zakte Ajax na de 1-0 steeds verder weg”, zo beantwoordt Het Parool de vraag of ze er bij Ajax zelf nog wel in geloven. Dat de Amsterdammers aanvallend onmachtig waren, wordt ‘het meest pijnlijk’ genoemd. “Net als tegen AZ kwam Ajax niet tot scoren, maar de ploeg creëerde ook nauwelijks aan kansen. Ook FC Utrecht blonk niet uit in offensieve daden, maar scoorde wel twee keer.”