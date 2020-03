Jeroen Zoet: ‘Ajax kan goed voetballen, dat hebben ze ook laten zien’

Jeroen Zoet is in de tweede seizoenshelft uitgeleend van PSV aan FC Utrecht en behaalde met de Domstedelingen tegen Ajax de finale van de KNVB Beker (2-0). In de eerste helft onderscheidde hij zich door onder meer redding te brengen op een hard schot van afstand van Nicolás Tagliafico. Na afloop verscheen Zoet voor de camera van Voetbalzone bij verslaggever Justus Dingemanse.

Bekijk de video hieronder of blijf op de hoogte en abonneer op ons YouTube-kanaal!