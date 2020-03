‘In dat opzicht kan Ajax een voorbeeld nemen aan het spel van Feyenoord’

Hedwiges Maduro constateert een groot probleem bij Ajax. Volgens de oud-middenvelder van de Amsterdamse club bestaat de kwakkelende selectie van trainer Erik ten Hag momenteel uit ‘allemaal eilandjes’. Maduro hoopt echter niet dat de sportieve crisis bij de koploper in de Eredivisie resulteert in een andere manier van spelen.

"Wat er wel anders moet, is de mindset", benadrukt Maduro in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Nee, het moet niet gaan over individuen. Ajax moet de focus leggen op samenwerken. Samen aanvallen, samen verdedigen. Op dit moment zie ik allemaal eilandjes, waardoor niemand kan en gaat uitblinken." De komende weken lijken dan ook cruciaal te worden. "Het is aan de spelers en de staf om te laten zien dat ze een eenheid zijn. Niks ik, ik, ik."

Maduro neemt Feyenoord als voorbeeld. De Rotterdammers kenden een valse start van het seizoen, met het opstappen van Jaap Stam als gevolg. Enkele maanden later lijkt het elftal helemaal te zijn opgeleefd. "Advocaat heeft er bij Feyenoord voor gezorgd dat iedereen voor elkaar werkt en dat stralen ze ook uit. Daarom winnen ze ook zoveel wedstrijden. Dat teamgevoel moet bij Ajax terugkomen, dus ja in dat opzicht kunnen ze wel een voorbeeld nemen aan het spel van Feyenoord."

Frank Rijkaard omschrijft het bekerduel van Ajax met FC Utrecht van woensdagavond als ‘heel belangrijk’. "AZ zit nu in een flow en Ajax heeft een minder moment en het gaat erom hoe je daar uitkomt", verklaart de oud-speler in een onderhoud met FOX Sports. "Als Ajax zo snel mogelijk de koppen bij elkaar steekt, weer als eenheid acteert en punten gaat pakken, dan zal de titelstrijd open blijven. Als Ajax dat in de volgende wedstrijd al voor elkaar weet te krijgen, dan ziet het er alweer wat zonniger uit."