Perez speculeert over verrassende clausule na gesprekken Ajax en Real

Ajax presteert de laatste weken matig, maar Donny van de Beek onttrekt zich volgens Kenneth Perez als één van de weinigen aan de sportieve malaise in Amsterdam. De Deense analist vond Van de Beek prima spelen in het verloren Europa League-tweeluik met Getafe en constateert dat de middenvelder zich de voorbije jaren sterk ontwikkeld heeft op bepaalde vlakken. Perez vraagt zich wel openlijk af of Van de Beeks droomtransfer naar Real Madrid nog van de grond gaat komen.

Van de Beek werd enkele maanden geleden bijna dagelijks in verband gebracht met een zomers vertrek naar de Spaanse grootmacht en volgens onder meer De Telegraaf is de deal zelfs al beklonken. Perez merkt zondagavond voorafgaand aan het competitieduel van Ajax met AZ echter op dat er nog altijd geen witte rook is wat betreft de transfer van Van de Beek. De analist suggereert dat Real Madrid en Ajax al akkoord zijn over een overgang van de middenvelder, maar veronderstelt nog wel een addertje onder het gras.

"Ik denk dat Real Madrid hem al gekocht heeft, maar er een clausule is waarin staat dat ze voor een bepaalde datum nog van hem af kunnen, tegen betaling van een bepaald bedrag", zo vertelt Perez bij FOX Sports. De oud-middenvelder denkt dat Real Madrid liever in zee gaat met Paul Pogba van Manchester United en Van de Beek slechts als alternatief van de Fransman dient. "Ik heb het gevoel dat ze Pogba liever willen hebben, maar dat Van de Beek een optie is als hij onhaalbaar is."

Ajax won afgelopen donderdag de return tegen Getafe in de zestiende finales van de Europa League met 2-1, maar dat was na het 2-0 verlies in Spanje onvoldoende om de volgende ronde te halen. Daarvoor verloor het elftal van trainer Erik ten Hag in de competitie met 1-0 van Heracles Almelo. Van de Beek is volgens Perez echter één van de weinigen bij Ajax die zich enigszins weet te onttrekken aan de sportieve malaise. "Het gaat natuurlijk heel moeizaam bij Ajax, maar je ziet dat hij ook in de wedstrijd tegen Getafe gewoon zijn normale niveau haalt en de dingen doet die hij normaal ook doet."

"Zijn grote kwaliteit is om de diepte en de zestien in te lopen, maar zijn functionele techniek vind ik ook wonderbaarlijk goed. Ik vind dat hij nog steeds wel de logische dingen doet, ondanks de crisis bij Ajax, of hoe je het ook wil noemen. Heel veel spelers doen dat niet", vervolgt Perez. De Deen stipt aan dat Van de Beek voorheen vooral een loper was, maar tegenwoordig ook belangrijk is in het positiespel van Ajax. Perez is tot slot wel kritisch op het gedrag van de middenvelder in het tweeluik met Getafe. Van de Beek had overduidelijk moeite met het cynische spel van de Spaanse opponent en was regelmatig betrokken bij opstootjes. "Hij heeft in de twee wedstrijden tegen Getafe geen reclame voor zichzelf gemaakt. Zeker niet met zijn gedrag in de thuiswedstrijd, toen hij zich echt uit de tent liet lokken. Voetballend nam hij de ploeg wel op sleeptouw, maar hij vertoonde zulk raar gedrag", aldus Perez.