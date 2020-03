Atalanta is ontketend en evenaart clubrecord met monsterzege op Lecce

Atalanta heeft zondagmiddag een enorme uitslag neergezet in de Serie A op bezoek bij Lecce. De achtste finalist van de Champions League won op bezoek bij de nummer zestien van de competitie met liefst 2-7. Met de monsterzege evenaart de ploeg uit Bergamo het clubrecord, want drie keer eerder scoorde het zeven keer in een competitiewedstrijd. Het is voor de vijfde keer dit Serie A-seizoen dat Atalanta vijf goals of meer maakte in een wedstrijd. De laatste club die daarin slaagde was AC Milan in het seizoen 1958/59.

Eerder dit jaar zette Atalanta de grootste uitslag uit de clubgeschiedenis neer door met 7-0 van Torino te winnen. Vorig jaar werd Udinese met 7-1 opzij gezet, terwijl in 1952 met dezelfde cijfers van Triestina werd gewonnen. Zondagmiddag ging Atalanta uitstekend van start en kwam het na een kwartier spelen gelukkig op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Giulio Donati. Niet lang daarna werd de voorsprong verdubbeld via Duván Zapata, die scoorde met het hoofd vanuit een hoekschop van Josip Ilicic.

Lecce gaf zich niet gewonnen en kwam terug in de wedstrijd. Met een half uur op de klok tekende Riccardo Saponara voor de aansluitingstreffer en vlak voor rust werd het zelfs 2-2 door Donati, die eerder nog op ongelukkige wijze voor de 0-1 zorgde. Atalanta zocht teleurgesteld de kleedkamer op en kwam een kwartier later als herboren binnen de lijnen. In korte tijd liepen de bezoekers uit naar een ruime voorsprong. De tweede helft was nog geen twee minuten oud toen Ilicic vanuit de rebound de 2-3 tegen de touwen werkte.

Na 54 minuten spelen werd de marge weer op twee gebracht door een fraai doelpunt. Na een combinatie op het middenveld tussen Hans Hateboer en Marten de Roon werd Mario Pasalic de diepte ingestuurd door Ilicic en de ingeschoven Zapata schoot daarna van dichtbij binnen. Met nog een half uur voor de boeg werd het 2-5 door opnieuw Zapata. Lecce werd van het kastje naar de muur gestuurd en kon alleen maar achter de bal aanlopen. Ilicic vond op spectaculaire wijze Zapata, die zijn derde van de middag maakte.

In de slotfase werden Ilicic en Zapata, de absolute uitblinkers aan de kant van Atalanta, naar de kant gehaald. De invallers hadden er nog wel zin in en slaagden erin om de score nog verder uit te breiden. Luis Muriel zorgde tien minuten na zijn invalbeurt voor de 2-6 en de eindstand werd in blessuretijd bepaald door een andere invaller: Ruslan Malinovskiy. Door de ruime zege staat Atalanta steviger op de vierde plaats.