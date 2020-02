‘Ik ken Hoeness goed en Mark staat er bij Bayern nog altijd geweldig goed op’

Mark van Bommel werd eerder dit seizoen ontslagen bij PSV vanwege aanhoudende tegenvallende resultaten. Na de 3-1 nederlaag in De Kuip werd de trainer op straat gezet. Sören Lerby is niet verrast dat de oud-international het uiteindelijk niet heeft gered als eindverantwoordelijke in het Philips Stadion. Het vertrek van bepalende spelers en een gebrek aan tijd zijn volgens de oud-speler van onder meer PSV twee bepalende factoren geweest.

Van Bommel werd in de zomer van 2018 aangesteld als hoofdtrainer als opvolger van Phillip Cocu. “Dat het hem uiteindelijk niet is gelukt bij PSV, vind ik wel logisch”, aldus Lerby in De Telegraaf. “Als je als Nederlandse topclub veel belangrijke spelers verkoopt, zou je de coach de tijd moeten geven om met een aantal aankopen weer een winnend elftal te bouwen. Maar die tijd is er niet. Met Luuk de Jong, Hirving Lozano en Angelino heeft PSV nogal wat ingeleverd, zeg.”

Lerby voorspelt Van Bommel een grote toekomst als trainer. “Ik heb altijd gedacht dat Mark van Bommel voorbestemd was om trainer van Bayern München te worden. Dat kan nog steeds, maar als het gebeurt, zal het via een kleine omweg zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Mark zich kan ontwikkelen tot een heel goede trainer”, aldus de oud-voetballer. “Ik ken Uli Hoeness goed en Mark staat er bij FC Bayern nog altijd geweldig goed op. Hij is aanvoerder geweest en een echte winnaar. Daarom ben ik er zeker van dat hij echt wel terugkomt. Vooral ook, omdat hij in Eindhoven erg veel zal hebben geleerd. Er is ook niks aan de hand, want iedere trainer wordt aangesteld om uiteindelijk te worden ontslagen.”

Van Bommel raakte dit seizoen met PSV steeds verder achterop. De clubleiding besloot hem na de uitwedstrijd tegen Feyenoord te ontslaan. “Ik vond het – ondanks de verkoop van die bepalende jongens – raar dat het zo uit Marks handen glipte. Op een gegeven moment had PSV zo veel verliespunten en het publiek werd zó onrustig dat een ontslag dan bijna niet meer is tegen te houden. Dat het onder Ernest Faber eerst nog slechter ging, verbaasde me niet. Dat zie je wel vaker.”