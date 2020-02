Wim Kieft trekt vergelijking met Frenkie de Jong voor transfer van Sergiño Dest

Wim Kieft voorspelt dat Sergiño Dest bij Bayern München in dezelfde situatie terecht gaat komen als Frenkie de Jong momenteel bij Barcelona zit. Der Rekordmeister zou volgens De Telegraaf een bod van twintig miljoen euro hebben neergelegd voor de negentienjarige vleugelverdediger. Kieft kan zich niet voorstellen dat Dest ‘de kwaliteiten voor Bayern’ heeft.

“Nederland vindt dat De Jong op de plaats van Busquets moet spelen. In Spanje is dat geen discussie. Logisch, Busquets is wereldtop en tegelijk een Barça-icoon. Bij FC Barcelona wordt er meer gevraagd dan alleen leuk meedraaien. De Jong zal geduld moeten betrachten en zich op een andere manier moeten onderscheiden”, zo begint Kieft in zijn column in De Telegraaf. De oud-international stelt dat voor Dest ‘hetzelfde’ wacht als hij Ajax verruilt voor Bayern München. “Zie ik hem spelen, dan kan ik me niet voorstellen dat hij daarvoor de kwaliteiten bezit.”

“Dest wordt de nieuwe Philipp Lahm genoemd, maar los van alle hoofdprijzen die hij heeft gewonnen was Lahm van wereldklasse als rechtsachter, middenvelder en aanvallende back. En hij kon verdedigen”, gaat de oud-spits verder. Kieft zag dat Dest tijdens het duel van Ajax met Getafe (2-1) ‘vergat’ om voorafgaand aan de openingstreffer te dekken, al vindt hij het ‘niet fair’ om de uitschakeling van de Amsterdammers op te hangen aan de vleugelverdediger. “Ajax was niet dreigend, creëerde geen kansen en was niet in staat tot ook maar één fatsoenlijke individuele actie.”

Kieft vindt dat de verantwoordelijkheid eerder bij ‘grote jongens’ als Dusan Tadic en Daley Blind en trainer Erik ten Hag ligt. Hij zag dat Tadic niet uit de verf kwam en concludeert dat het sowieso moeilijk is om tot kansen te komen zonder Hakim Ziyech en Quincy Promes. “Ten Hag helpt hem niet door Tadic heen en weer te blijven slingeren in de aanval. Waarom geef je zo’n belangrijke speler geen houvast op zijn favoriete positie in combinatie met Donny van de Beek, waarmee hij de beste klik heeft?”

Tegelijkertijd zag Kieft dat Getafe erin slaagde om de defensieve kwetsbaarheid van Blind bloot leggen. “Zoals Dessers van Heracles een week eerder ook al deed. De achilleshiel van verdediger Blind blijft het verdedigen, in de één-tegen-één duels, in de lucht en het bespelen van de ruimte achter hem”, zo klinkt het. Doordat ook AZ momenteel niet in vorm is en evenals Ajax een ‘dreun’ heeft gehad, voorspelt Kieft een spannende titelstrijd. “Bij PSV en Feyenoord zitten ze op het vinkentouw om toch een rol te spelen in de strijd om plaats twee of zelfs het kampioenschap.”