Teleurgestelde Van Basten is niet te spreken over Ajax-aanwinst

Marco van Basten is niet te spreken over de inbreng van Ryan Babel bij Ajax. De Amsterdammers wonnen donderdag met 2-1 van Getafe, maar zijn door de 2-0 nederlaag vorige week alsnog uitgeschakeld in Europa. Van Basten vond donderdag diverse spelers van Ajax tegenvallen en richt zijn pijlen na afloop vooral op de ervaren huurling van Galatasaray.

"Als je die aanval ziet, is het heel weinig wat ze gebracht hebben. Dat zijn je aanvallers die wat moeten forceren. Het had geen enkel effect", aldus de oud-spits in een analyse bij FOX Sports over de aanvallers Dusan Tadic, Danilo en Babel. Van Basten vindt dat laatstgenoemde enorm veel balverlies leed tegen de Spanjaarden.

Ten Hag: 'Bijna onmogelijk om rustig te blijven tegen dit soort ploegen'

"Het is een routinier. Je zou denken dat hij een aanspeelpunt is, maar alles vloog van zijn voeten en hij leed alleen maar balverlies", aldus Van Basten, die verbaasd is dat Babel al een tijdje niet zijn beste niveau haalt bij de Amsterdammers. "De laatste paar keer bij het Nederlands elftal vond ik hem nog wel goed. Dat is toch een tijd geleden, denk ik."

Kenneth Perez liet zich ook al kritisch uit over Babel. "Zijn aannames zijn echt niet anders dan vijftien jaar geleden. Ik vind het wel jammer dat hij in dat opzicht zichzelf niet verbeterd heeft", aldus de analist. "In de kleine ruimtes heb je een goede aanname nodig, want dan moet de bal direct klaarliggen. Dat vind ik wel een minpunt. Hij kan wel voetballen, maar hij zit nu echt in een mindere fase."