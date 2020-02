De Ligt vormt uitzondering: ‘Als de ware erfgenaam van Chiellini’

Juventus ging woensdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Champions League met 1-0 onderuit op bezoek bij Olympique Lyon. Matthijs de Ligt vormde in Frankrijk met Leonardo Bonucci het centrale duo in de defensie. Ondanks de nederlaag zijn de Italiaanse media betrekkelijk positief over het optreden van De Ligt.

“Als de ware erfgenaam van Giorgio Chiellini kwam hij naar de kant met een hoofdblessure. Het probleem is dat Juventus een tegendoelpunt moest incasseren tijdens dat moment. Zijn optreden was zeker voldoende, ondanks dat de snelheid van Mousa Dembélé vooraf zorgen baarde”, schrijft Eurosport, dat een 6 toekent aan De Ligt. Calciomercato sluit zich aan bij die beoordeling, maar is tegelijkertijd harder voor de rest van de defensie met een 5,5 voor Danilo en een 4,5 voor Leonardo Bonucci en Alex Sandro.

“Het is geen toeval dat het doelpunt viel op het moment dat De Ligt niet op het veld stond”, schrijft Calciomercato. Ook van Goal en Tuttomercatoweb krijgt de Nederlandse verdediger een 6, terwijl de rest van de verdediging geen voldoende scoort. De Corriere della Sera is kritischer over het optreden van De Ligt en deelt een 5,5 uit. “Voordat hij een tulband à la Chiellini kreeg, deed hij het behoorlijk goed.”

JuventusNews24 en TuttoJuve beoordelen De Ligt allebei met een 6. “Een goede test voor de Nederlandse verdediger, die Dembélé zonder al teveel problemen onder controle had”, schrijft het laatstgenoemde medium. Angelo Di Livio, oud-international van Italië, deelt namens JuveNews cijfers uit en noemt De Ligt met een 5,5 ‘veel beter dan Bonucci’. Tuttosport haalt De Ligt samen met Cristiano Ronaldo aan als een van de lichtpuntjes, maar zag dat het duo de slechte optredens van onder meer Miralem Pjanic, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Juan Cuadrado en Leonardo Bonucci niet kon compenseren.