Bayern ziet Lewandowski wegvallen na masterclass op Stamford Bridge

Bayern München was dinsdagavond in de Champions League met 0-3 te sterk voor Chelsea en Robert Lewandowski was een van de uitblinkers aan de kant van de Duitsers. De Pool maakte zelf een van de doelpunten en leverde de assists voor de twee andere treffers van Serge Gnabry. Lewandowski is echter niet ongeschonden uit de strijd gekomen, zo meldt Bayern woensdagmiddag.

De spits hield klachten over aan het duel op Stamford Bridge en nader onderzoek van clubarts Hans-Wilhelm Müller-Wolfahrt heeft woensdag meer duidelijkheid gegeven. Lewandowski heeft een breuk in het scheenbeen onder zijn linkerknie opgelopen en staat daardoor voorlopig aan de kant. De verwachting is dat hij vier weken niet inzetbaar zal zijn.

Het wegvallen van Lewandowski zal als een tegenvaller komen voor der Rekormeister. Bayern is verwikkeld in de spannendste titelstrijd sinds jaren en heeft momenteel slechts een punt voorsprong op nummer twee RB Leipzig. Lewandowski was dit seizoen al goed voor 25 doelpunten in de Bundesliga en het is nog maar de vraag of hij de topper van 4 april tegen Borussia Dortmund gaat halen.

Bayern heeft met Joshua Zirkzee en Jann-Fiete Arp twee jonge alternatieven voor Lewandowski in de selectie. De achttienjarige Zirkzee kwam dit seizoen driemaal in actie in de Duitse competitie en wist al tweemaal te scoren. De twintigjarige Arp wacht nog op zijn officiële debuut voor de grootmacht. Routinier Thomas Müller of buitenspeler Serge Gnabry zouden eventueel ook opties kunnen zijn voor de punt van de aanval.