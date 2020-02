‘Bijna transfervrije Jan Vertonghen krijgt bericht uit Italië’

Jan Vertonghen beschikt over een aflopend contract bij Tottenham Hotspur en de kans lijkt groot dat hij de Londenaren aankomende zomer gaat verlaten. Een terugkeer bij Ajax is in de afgelopen maanden al vaker ter sprake gekomen, maar er zijn meer gegadigden. Internazionale zou inmiddels zelfs een eerste stap gezet te hebben om Vertonghen in te lijven.

De London Evening Standard weet woensdagmiddag te melden dat i Nerazzurri contact hebben opgenomen met het kamp-Vertonghen. Trainer Antonio Conte is druk op zoek naar versterkingen voor zijn defensie en ziet aankomende zomer mogelijk Milan Skriniar ook nog vertrekken, waardoor er hoe dan ook verdedigers bij moeten komen.

Inter haalde de afgelopen tijd Romelu Lukaku, Ashley Young, Alexis Sánchez en Christian Eriksen al uit de Premier League en Vertonghen zou de volgende kunnen worden. Naast het opnieuw samenspelen met Eriksen, bieden de Milanezen, mede vanwege het gunstige belastingklimaat in Italië, Vertonghen ook een hoger salaris dan bijvoorbeeld Ajax hem zou kunnen voorleggen.

De kans dat Vertonghen bij Tottenham blijft is ook nog niet helemaal uitgesloten, aangezien manager José Mourinho in het verleden meerdere malen liet blijken hem graag aan boord te willen halen. De Belg is echter wel zijn basisplaats kwijtgeraakt en heeft met Toby Alderweireld, Davinson Sánchez en de momenteel doorbrekende Japhet Tanganga forse concurrentie in Londen.