‘Laat hem bij Ajax spelen als een soort quarterback in het American Football’

Ajax moet donderdagavond een 2-0 nederlaag tegen Getafe zien goed te maken in de Europa League. De vraag is of trainer Erik ten Hag tegen de Spanjaarden gaat voor ervaring of voor een jeugdig elftal. Sonny Silooy, oud-speler van Ajax, zou donderdag in ieder geval kiezen voor een basisplek voor Carel Eiting, zo geeft hij aan tegenover het Algemeen Dagblad.

"Iemand die het spel naar zich toetrekt, die iemand voor de keeper zet. Maar laat hem wel spelen als een soort quarterback in het American Football. Dus dat anderen hem beschermen en meters voor hem maken. Dat kan met Ryan Gravenberch. Die moet je dan wel die taak geven: jij speelt volledig in dienst van Eiting. Punt", aldus Silooy.

Bordalás: 'Ajax blijft gewoon de grote favoriet om door te gaan'

Ook achterin kan Ten Hag kiezen voor diverse formaties. Nicolás Tagliafico is tegen Getafe geschorst, waardoor het mogelijk is dat Lisandro Martínez als linksback wordt geposteerd. Centraal achterin kan er dan worden gekozen tussen bijvoorbeeld Perr Schuurs en Edson Álvarez. Laatstgenoemde Ajacied kan ook nog op het middenveld terecht.

"Ik zou voor Schuurs gaan", zegt Silooy als de positie centraal achterin ter sprake komt. "Ze zijn beiden niet comfortabel op dit moment, maar de snelheid van Schuurs heb je nodig om de counters te pareren. Ajax zal moeten aanvallen en dan ontstaan er ruimtes voor Getafe. Het wordt een enorme opgave, maar ik denk dat Ajax na verlenging doorgaat."