‘PSV heeft hem nooit kans en ruimte gegeven die jonge spelers nodig hebben’

PSV betaalde Vélez Sarsfield ruim twee jaar geleden tien miljoen euro voor Maximiliano Romero, maar het dienstverband van de spits in Eindhoven is vooralsnog geen onverdeeld succes te noemen. Mede door blessureleed kwam hij nog niet verder dan twee officiële wedstrijden in de hoofdmacht en afgelopen zomer keerde hij terug naar Argentinië om op huurbasis bij zijn oude club te gaan spelen.

Voor zaakwaarnemer Emiliano Uria komt het als een tegenvaller dat Romero er nog niet in is geslaagd om een impact te maken bij PSV: “Wij begeleiden al heel lang Zuid-Amerikaanse spelers en we zeggen altijd tegen ze dat de Nederlandse competitie een goede plek is om als talent de volgende stap te zetten”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Alleen heb je dan wel tijd nodig, een paar kansen en de ruimte om fouten te maken.”

Uria haalt een paar voorbeelden aan van spelers uit Latijns-Amerika die uiteindelijk zijn doorgebroken in de Eredivisie: “Kijk naar Luis Suárez, die had een moeilijke start bij FC Groningen en pikte het daarna op. Afgelopen zomer hebben we Marcos Senesi nog naar Feyenoord gebracht.” De verdediger kende een moeizame beginperiode in De Kuip maar is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler. Uria constateert dat Senesi wel de kans heeft gekregen om zich aan te passen.

“Dat had Maxi nodig, alleen heeft hij bij PSV nooit de kans en ruimte gekregen die jonge spelers nodig hebben. Speeltijd, de mogelijkheid om fouten te maken. Hij heeft erg weinig kansen gehad.” Romero keert normaal gesproken aankomende zomer terug bij PSV, waar hij nog drie jaar vastligt. De aanvaller en zijn zaakwaarnemer hebben nog geen bericht gehad uit Eindhoven over de plannen voor volgend seizoen, al lijkt Uria er wel van uit te gaan dat zijn cliënt een nieuwe kans zal krijgen.

“Vergeet niet dat hij pas 21 jaar oud is, er zit nog heel veel rek in hem, terwijl hij al de nodige ervaring heeft. Ik ben er zeker van dat hij het nog altijd in zich heeft om de top te halen. Maxi wil ook laten zien dat hij bij PSV kan slagen, maar dat is niet alleen aan hem. We wachten af wat de plannen van de club zijn”, sluit hij af.