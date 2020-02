Bayern vindt prijskaartje ‘te hoog’: ‘Je kan niet drie topspelers kopen’

Bayern München is druk bezig met het samenstellen van de selectie van volgend seizoen. Diverse namen werden al gelinkt aan de topclub, onder wie Dayot Upamecano, Sergiño Dest, Kai Havertz en Leroy Sané. Hasan Salihamidzic, sportief directeur van der Rekordmeister, verzekert dat de club niet al te veel geld gaat spenderen komende transferperiode.

"Je kan niet drie topspelers kopen in één jaar", benadrukt de oud-middenvelder van Bayern in gesprek met Kicker. "We moeten nagaan wat het beste zal zijn voor het team, maar ook wat financieel haalbaar is. We gaat onszelf in financieel opzicht nooit in de problemen helpen", verzekert Salihamidzic, die zich niet specifiek uitlaat over de transferdoelwitten.

Volgens Kicker vindt Bayern het prijskaartje van Upamecano veel te hoog. RB Leipzig verlangt zestig miljoen euro voor de centrale verdediger, een bedrag dat Bayern niet wil betalen voor de jonge Fransman. Bayern heeft het vizier ook gericht op onder anderen Dest, Havertz en Sané. Bij de twee laatstgenoemde spelers worden eveneens torenhoge transferbedragen genoemd van circa honderd miljoen.

Dest lijkt momenteel verreweg de goedkoopste optie voor Bayern, dat nog op zoek is naar een rechtervleugelverdediger. Volgens verschillende media zijn Ajax en Bayern niet ver van elkaar verwijderd inzake de transfersom van de negentienjarige Amerikaan. Dest, die nog tot medio 2022 vastligt in de Johan Cruiff ArenA, was onlangs nog in Duitsland om een wedstrijd van Bayern te bekijken.