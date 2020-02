‘Alles-of-niets-speler’ van Ajax valt flink tegen: ‘Het gaat te snel voor hem’

Ajax viel bij de 1-0 nederlaag tegen Heracles Almelo wederom tegen, zo constateert Theo Janssen. De oud-middenvelder stelt bij Studio Voetbal dat meerdere spelers van de Amsterdamse club hun niveau niet halen en wijst onder meer naar Ryan Babel, die zich afgelopen transferperiode meldde bij de selectie van Erik ten Hag.

"Het valt nog niet mee", reageert Janssen als hij hoort dat de huurling van Galatasaray in vijf wedstrijden in de Eredivisie nog geen goals of assists heeft geproduceerd. "Je ziet ook wel dat hij iedere keer op een andere positie speelt. Dan speelt-ie weer in de spits, dan is hij rechtsbuiten, dan linksbuiten. Maar hij heeft gewoon heel veel moeite."

Ten Hag: 'Dit is een heel slecht perspectief voor de return'

"Het gaat voor hem te snel en de ruimtes zijn te klein. Dan moet hij heel snel handelen en Babel heeft toch ruimte nodig om belangrijk te zijn voor een elftal. Als het compact is, heeft hij heel veel moeite", aldus Janssen, die erkent dat de positiewisselingen de 33-jarige aanvaller wellicht geen goed doen. "Dat speelt misschien ook mee."

"Hij is gehaald om andere jongens te vervangen. Want als iedereen fit is, zit hij waarschijnlijk op de bank", besluit Janssen. Kees Jansma is het met de oud-international eens. "Hij is altijd al een alles-of-niets-speler geweest. Hij moet het niet hebben van zijn techniek. Het is nooit een speler met geniale inzichten geweest. Als anderen ontbreken, komt het op hem aan en dat is te weinig", besluit de journalist.

Babel gaf in gesprek met FOX Sports aan dat hij nog enigszins moet wennen. "Je moet je natuurlijk aanpassen aan je positie. In principe kan ik overal spelen en heb ik ook geen voorkeur, maar per wedstrijd is het anders. Dat ligt soms aan de tegenstander, daar heb je mee te maken. Als collectief spelen we ook niet lekker. Dat maakt het lastig, maar ik zoek het altijd bij mezelf. Ik raak in ieder geval niet in de war."