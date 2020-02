‘Mix van Scholes en Verón’ maakt indruk: ‘Hij doet iets met het publiek’

Manchester United maakte tijdens de winterse transferperiode 55 miljoen euro over aan Sporting Portugal voor Bruno Fernandes en de Portugees heeft zich in zijn eerste weken in Engeland meteen een aantal keer weten te onderscheiden. In de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Watford van zondag nam hij vanaf de strafschopstip de openingsgoal voor zijn rekening, terwijl hij ook de laatste goal van Mason Greenwood voorbereidde. Manager Ole Gunnar Solskjaer is dan ook zeer te spreken over de nieuwkomer.

“Ik denk dat we in de huidige transfermarkt een goede deal hebben kunnen sluiten. Hij is binnengekomen en hij doet het enorm goed. Hij heeft iedereen een boost gegeven en dat betekent meer dan dat er alleen maar een nieuwe speler bij de club komt”, wordt hij na afloop van het duel geciteerd door onder meer Sky Sports.

“Hij doet ook iets met het publiek, je ziet het aan de supporters. Ze zijn gewend aan spelers met zijn persoonlijkheid, mentaliteit en kwaliteit. De fans hebben deze eigenschappen in het verleden veel vaker gezien”, gaat Solskjaer verder. “Vanaf dag een, de eerste minuut, is zijn aanwezigheid voelbaar geweest. Hij vroeg op de trainingen ook meteen om de bal. Sommige spelers hebben even nodig om op te warmen, maar hij voelde dat vertrouwen meteen al.”

“Hij is een beetje een mix tussen Paul Scholes en Juan Sebastián Véron”, verwijst de oefenmeester naar twee middenvelders met een illuster verleden bij the Red Devils. “Hij heeft het temperament van Verón en veel van de kwaliteiten van hem en Scholes. Hij heeft het fantastisch gedaan. Hij laat zijn persoonlijkheid zien, hij heeft een Manchester United-karakter en hij wil zich laten zien op Old Trafford. Hij wil altijd de bal hebben, hij wil het ritme bepalen, zijn ploeggenoten helpen en het spel verdelen. De manier waarop hij de strafschop inschoot was ook fantastisch.”