Advocaat wijst suggestie Hélène Hendriks van de hand: ‘Hij is niet goed genoeg’

Feyenoord won zaterdagavond in de eigen Kuip met pijn en moeite van Fortuna Sittard. Nadat Steven Berghuis en Mark Diemers aan weerszijden strafschoppen hadden benut, stond er een 1-1 tussenstand op het scorebord, maar Róbert Boženík bezorgde Feyenoord negentien minuten voor tijd alsnog een 2-1 zege. Dick Advocaat erkent na afloop dat Feyenoord op dit moment dun in de aanvallers zit, maar de ervaren oefenmeester voelt er weinig voor om reeds een beroep te doen op toptalent Naoufal Bannis.

De zeventienjarige Bannis staat bij Feyenoord te boek als een groot talent en kwam eerder dit seizoen, onder Advocaats voorgang Jaap Stam, al tot zes optredens in de hoofdmacht van de Rotterdammers. Advocaat deed echter nog geen beroep op de Nederlands jeugdinternational en lijkt voorlopig ook niet van plan om daar verandering in te brengen, ondanks de suggestie van FOX Sports-verslaggeefster Hélène Hendriks.

"Hij is in mijn ogen op dit moment nog niet goed genoeg", antwoordt Advocaat bij FOX Sports op de vraag van Hendriks waarom Bannis ondanks alle blessuregevallen bij Feyenoord nog niet bij de wedstrijdselectie is gehaald. "Deze jongen is net zeventien. Nogmaals: als ze de leeftijd en de kwaliteiten hebben, dan spelen ze of zitten ze bij ons op de bank. Deze jongen moet toch nog meer meters gaan maken. Als hij dat doet, kun je misschien zeggen dat hij er klaar voor is. Het moet niet andersom zijn, hij moet het echt verdienen, vind ik. Zo ben ik opgegroeid en zo hoort het nu ook te zijn."

Feyenoord wordt voorin momenteel geplaagd door blessures. Nicolai Jörgensen en Luciano Narsingh ontbraken tegen Fortuna Sittard vanwege respectievelijk een voetblessure en een kuitblessure, terwijl Luis Sinisterra dit seizoen vanwege een zware knieblessure helemaal niet meer in actie komt. Advocaat weet niet of hij volgende week, wanneer Feyenoord in Eindhoven op bezoek gaat bij PSV, weer kan beschikken over Jörgensen, terwijl ook over de inzetbaarheid van Narsingh onduidelijkheid bestaat. Over Oguzhan Özyakup en Eric Botteghin, beiden tegen Fortuna Sittard ook afwezig vanwege fysieke klachten, kon de Feyenoord-trainer wel goed nieuws melden voor de camera van FOX Sports: zij zijn tegen PSV vermoedelijk weer beschikbaar.