Siem de Jong verklaart vertrek en wijst favoriete Ajax-moment aan

Ajax maakte donderdag enkele uren voor de aftrap van het Europa League-duel met Getafe melding van het tussentijds vertrek van Siem de Jong. De aanvallende middenvelder gaat opnieuw een buitenlands avontuur aan, ditmaal bij FC Cincinnati. In een interview op de website van de club uit de Major League Soccer legt De Jong onder meer uit waarom hij niet langer speler van Ajax is.

"Ik wilde altijd al een keer het avontuur aangaan in de Verenigde Staten. Daarnaast beschikte ik bij Ajax over een aflopend contract", verklaart de kersverse aanwinst van FC Cincinnati. "Ik speelde ook weinig meer bij Ajax en meestal ook als invaller. Vaker aan spelen toekomen was mijn doel. Maar ook omdat de competitie hier bijna weer begint, het juiste moment was dus aangebroken om de overstap te maken. Dit was een kans die ik niet kon laten liggen."

Erik ten Hag: 'Het perspectief is niet goed, maar we geven niet op'

De Jong komt met Jürgen Locadia een oude bekende uit zijn PSV-tijd tegen. "Ik ken hem als spits, al kan hij op andere posities in de aanval ook uit de voeten. Ik heb in mijn loopbaan ook op meerdere posities gespeeld." De voormalig Ajacied geeft evenwel zijn favoriete positie aan. "Ik kan mijn kwaliteiten het beste benutten als aanvallende middenvelder, als verbinder tussen het middenveld en de voorhoede. Ik hoop veel in het strafschopgebied te komen om zo ook doelpunten te maken. Dat heb ik in de afgelopen seizoenen regelmatig gedaan."

De routinier kijkt met genoegen terug op zijn tijd bij Ajax. Een duel staat in zijn geheugen gegrift: het kampioensduel met FC Twente (3-1) in 2011, toen De Jong tweemaal trefzeker was. "Daar werd ik bij Ajax altijd aan herinnerd, want toen werden we kampioen. Op het gebied van doelpunten maken is dat zeker een van mijn favoriete momenten." De Jong kan op 1 maart zijn officiële debuut maken voor FC Cincinnati, dat die dag uitkomt tegen New York Red Bulls.