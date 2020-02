Advocaat verklapt basisplaats Bozenik en meldt ontbreken drietal

Nicolai Jörgensen ontbreekt zaterdag bij Feyenoord in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Trainer Dick Advocaat heeft donderdagmiddag op een persconferentie aangegeven dat de spits niet inzetbaar is vanwege een teenblessure. Robert Bozenik mag zich derhalve opmaken voor zijn eerste basisplaats in het shirt van Feyenoord. De Slowaakse spits maakte zondag tegen PEC Zwolle (3-4) de winnende treffer in de 88ste minuut.

Mocht Bozenik zaterdagavond daadwerkelijk aan de aftrap verschijnen, dan maakt de aanwinst van vier miljoen euro zijn basisdebuut in De Kuip. Begin deze maand kwam de jonge aanvaller al een keer in actie in Rotterdam-Zuid. In het duel met FC Emmen (3-0) werd hij echter als invaller gebruikt. De verwachting is dat Bozenik in de voorste linie wordt geflankeerd door Sam Larsson en Steven Berghuis.

Advocaat laat tevens weten dat Eric Botteghin en Oguzhan Özyakup zaterdag geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie van Feyenoord vanwege lichte kwetsuren. Het lijkt erop dat Botteghin uit voorzorg aan de kant wordt gehouden, daar de verdediger ‘op scherp’ staat met vier gele kaarten. Bij een volgende gele kaart is hij geschorst voor de uitwedstrijd tegen PSV van een week later, wat ook geldt voor Leroy Fer. De tegen PEC uitgevallen Luis Sinisterra is vanwege een zware knieblessure zes tot negen maanden uit de roulatie.

Feyenoord is onder Advocaat aan een ijzersterke reeks bezig. De laatste nederlaag in de Eredivisie dateert van 27 oktober, toen Ajax met 4-0 te sterk was. De Rotterdammers zijn inmiddels gestegen naar de derde plaats, met slechts vier punten achterstand op nummer twee AZ. De thuiswedstrijd tegen Fortuna begint zaterdag om 19.45 uur.