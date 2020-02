Slot lijkt met aparte conclusie oorwassing tegen Man United alweer vergeten

AZ gaat door een moeilijke fase heen, uitgerekend nu het tweeluik met LASK Linz in de achtste finale van de Europa League voor de deur staat. Het elftal van trainer Arne Slot werd door NAC Breda (1-3) uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker, terwijl FC Twente in de Eredivisie met 2-0 te sterk bleek. Aanvoerder Teun Koopmeiners beseft maar al te goed dat AZ voor een lastige opgave staat.

"Het is natuurlijk geen topweek geweest", wordt Koopmeiners op de persconferentie geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad. "Maar dat maakt niet dat we er niet enorm veel zin in hebben." De middenvelder weet dat AZ nog niet zolang geleden werd bedolven onder de complimenten. "Het is vaak zo dat het allemaal wordt uitvergroot als het goed gaat terwijl het ook groter wordt gemaakt als we in een mindere fase zitten. Het is zaak om het allemaal dicht bij jezelf te houden."

Slot omschrijft LASK Linz als een team dat ‘agressief speelt en massaal druk geeft’. "Ze nemen heel veel risico daarmee. Als wij in staat zijn om daar onderuit te voetballen maken we een kans. Tegenstanders van Linsk lukt dat heel vaak niet." De AZ-trainer zag de Oostenrijkers in de groepsfase van de Europa League met 4-1 winnen van PSV. "We zullen heel goed aan de bal moeten zijn. Het wordt een fysiek gevecht dus we zullen sterk moeten zijn. Maar fysieke wedstrijden worden ook vaak met het hoofd gewonnen. Het is een prachtig affiche. We krijgen de grootste weerstand die we in zeven maanden tijd hebben gekregen." Slot lijkt hiermee LASK Linz boven Manchester United te plaatsen, terwijl the Mancunians in de poulefase op Old Trafford nog met 4-0 wonnen van AZ.

Voor Slot is het flink puzzelen met de opstelling, daar Stijn Wuytens geblesseerd is en Fredrik Midtsjö geschorst. Slot is er ongeacht het resultaat van donderdagavond vooral trots op dat AZ bij de laatste 32 ploegen in de Europa League zit. "Dat is pas de derde keer in zes jaar tijd. Met dat verschil dat we nu in alle competities actief zijn. En daar was het ons allemaal om te doen begin dit seizoen." De ontmoeting in het AFAS Stadion begint donderdag om 21.00 uur.