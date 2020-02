John van den Brom geschorst na ‘in diskrediet brengen van arbitrage’

John van den Brom is door de aanklager betaald voetbal voor twee wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De trainer van FC Utrecht krijgt de straf vanwege zijn uithaal naar Siemen Mulder in het uitduel met Willem II (1-1) van zondag. Hij riep toen ‘wat een lul, joh’ na de late gelijkmaker van Paul Gladon namens de Tilburgers. Van den Brom heeft het schikkingsvoorstel inmiddels geaccepteerd, meldt de KNVB. Het duel met FC Twente van zondag ziet hij dus vanaf de tribune in de Galgenwaard. Assistent-trainer Dennis Haar neemt de honneurs waar.

In het persbericht van FC Utrecht valt te lezen dat Van den Brom ‘de arbitrage op verbale en non-verbale wijze in diskrediet heeft gebracht'. De oefenmeester ontstak in woede na de 1-1 van Gladon in de slotminuut in Tilburg. Volgens Van den Brom had Mulder moeten fluiten voor een vermeende overtreding van Mike Trésor Ndayishimiye op Simon Gustafson voorafgaand aan de gelijkmaker van Willem II. De arbiter stuurde de coach van de Domstedelingen niet naar de tribune, maar trok wel een gele kaart.

Van den Brom verklaarde zijn tirade richting Mulder zondag voor de camera van FOX Sports. "Je ziet dat het een overtreding is, klaar. Het gebeurt voor mijn neus. Dingen die je niet in de hand hebt, blijven het moeilijkst als trainer." Mulder vond zijn beslissing logisch en snapte ook waarom de VAR niet ingreep. "Het is een heel lichte overtreding. Ik heb in de wedstrijd veel kleine overtredingen laten gaan en dat kwam het spel volgens mij ten goede. Hij (Gustafson, red.) wordt volgens mij licht op zijn hak getikt, maar de bal gaat eerst breed en wordt nog een keer teruggespeeld."

"Dan komt er een aanval. In dat geval mag de VAR niet ingrijpen. Om te kunnen ingrijpen, moet de bal direct doorgaan en moet er snel gescoord worden. Dat is hier gewoon niet het geval", aldus Mulder, die niet blij was met de scheldpartij van Van den Brom. "Ik heb via via gehoord wat er is geroepen en gezegd. Ik moet de beelden nog terugzien, maar als ik meerdere keren voor ‘dikke lul’ word uitgescholden... Volgens mij is dat niet de manier waarop we met elkaar om moeten gaan."