Barcelona is furieus, eist rectificatie en dreigt met juridische stappen

Diverse Spaanse media hebben maandag gemeld dat Josep Maria Bartomeu PR-bedrijf I3 Ventures inhuurt om 'tegenstanders' bij Barcelona te beschadigen. De voorzitter van Barcelona zou vanaf 2017 via honderden accounts steun krijgen van op social media, terwijl anderen bij Barcelona werden aangevallen. Barcelona ontkent maandagmiddag stellig alle beschuldigingen.

"Barcelona ontkent categorisch elke relatie en bovendien het contracteren van diensten gekoppeld aan sociale media-accounts die negatieve of minachtende berichten hebben verspreid met betrekking tot een persoon, entiteit of organisatie die een relatie met Barcelona heeft of heeft gehad", zo begint men op de clubsite.

‘Barça-voorzitter huurde bedrijf in om Messi en co zwart te maken’

"I3 Ventures heeft geen relatie met deze accounts en, in geval van enige connectie, zou Barcelona haar contractuele relatie onmiddellijk beëindigen en passende juridische stappen ondernemen. Barcelona kan wel bevestigen dat het bedrijven als I3 Ventures heeft gecontracteerd met als doel zich bewust te zijn van zowel positieve als negatieve berichten."

"Hiermee hoopt de club de reputatie te beschermen en te behouden, evenals die van degenen die aan Barcelona zijn gelieerd: sponsors, spelers, leidinggevenden, leden, supporters. Barcelona eist onmiddellijke rectificatie van de verspreide informatie en behoudt zich het recht voor om de juiste juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die Barcelona bij dit soort praktijken blijft betrekken."