‘Barça-voorzitter huurde bedrijf in om Messi en co zwart te maken’

Diverse Spaanse media melden dat Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu het bedrijf I3 Ventures heeft ingehuurd om 'tegenstanders' bij Barcelona zwart te maken. Onder meer Catalunya Radio, Marca en Mundo Deportivo melden dat het PR-bedrijf vanaf 2017 via ongeveer 65.000 berichten op social media de reputatie van Bartemou moest beschermen en het imago van anderen, zoals Lionel Messi, Xavi, Gerard Piqué, Josep Guardiola en Carles Puyol moest beschadigen.

In de afgelopen twee jaar heeft het bedrijf via honderden accounts op social media diverse kopstukken van Barcelona aangevallen met als doel het imago van Bartomeu op te poetsen. Zo vielen deze accounts bijvoorbeeld Messi aan toen hij zijn beslissing om een nieuw contract te ondertekenen steeds uitstelde, terwijl Piqué kritiek kreeg vanwege zijn loopbaan als zakenman, waarbij hij onder meer verantwoordelijk is voor de opzet van de Davis Cup in het tennis.

Enkele voorbeelden van het werk van het PR-bedrijf.

Barcelona zou iets minder dan een miljoen euro betalen aan het bedrijf, dat enkele bekende accounts beheert. Naar verluidt zouden er ook duizenden bots zijn ingezet bij polls op websites en social media om een positief beeld naar voren te halen. Volgens Catalunya Radio zou Barcelona het bestaan van de accounts hebben erkend, maar de club ontkent tegelijkertijd dat er sprake zou zijn van een campagne om bepaalde mensen te beschadigen.

In Spanje speculeert men of Bartomeu wel kan aanblijven als het nieuws klopt. Barcelona en de voorzitter hebben nog niet gereageerd. De berichtgeving van maandag volgt niet lang na het conflict tussen Lionel Messi en technisch directeur Eric Abidal. Laatstgenoemde was kritisch op ex-trainer Ernesto Valverde en de selectie, waarna Messi zijn onvrede uitte via Instagram Stories. Inmiddels zou deze rel gesust zijn na diverse gesprekken achter de schermen bij Barcelona.